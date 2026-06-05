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जमीन विवाद में हुई थी कोडरमा विधायक के निजी चालक राजकुमार यादव की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

कोडरमा विधायक के वाहन चालक की हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है. मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Koderma Police Revealed Murder case
कोडरमा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 4:25 PM IST

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कोडरमा:स्थानीय विधायक डॉ. नीरा यादव के वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या मामले का कोडरमा पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही हत्या में प्रयुक्त किए गए कुदाल को भी बरामद कर लिया है.

जमीन विवाद में हुई थी राजकुमार यादव की हत्या

बता दें कि 3 जून की रात जमीन विवाद में राजकुमार यादव पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी के आवेदन पर 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे थे और विधायक डॉ. नीरा यादव ने कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान पर विवाद की सूचना दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था.

जानकारी देते एसपी कुमार शिवाशीष. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कोडरमा एसपी ने दी जानकारी

इस संबंध में कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 8 सालों से चल रहे जमीन विवाद में राजकुमार यादव की हत्या की गई थी. घटना को लेकर 12 लोगों के खिलाफ हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. फिलहाल पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

इधर, कोडरमा थाना प्रभारी पर लापरवाही के आरोपों का जवाब देते हुए एसपी ने कहा कि डीएसपी स्तर से मामले की जांच कराई जा रही है. मामले में अगर किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाती है, तो उसपर भी कार्रवाई की जाएगी.

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