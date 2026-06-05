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जमीन विवाद में हुई थी कोडरमा विधायक के निजी चालक राजकुमार यादव की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

कोडरमा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )