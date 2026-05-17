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चर्चित हत्याकांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, गलत हरकत से आहत दो सगे भाइयों ने रची थी मौत की साजिश

औरैया के कल्यानपुर जागू गांव में हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो सगे भाई गिरफ्तार

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बहुचर्चित हत्याकांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 5:52 PM IST

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औरैया: जनपद में बिधूना थाना क्षेत्र स्थित कल्यानपुर जागू गांव में हुए बहुचर्चित हत्याकांड की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. साथ ही खून लगी ईंट, मृतक का मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल साइकिल बरामद की है.

बहुचर्चित हत्याकांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, बीते 10 मई की शाम से लापता युवक वीपी सिंह उर्फ नंदकिशोर का शव गांव के बाहर एक कुएं से बरामद हुआ था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने शुरुआत में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी, जिसका अब खुलासा हो गया है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने थाना बिधूना, स्वाट और सर्विलांस टीम को मामले की जांच के लिए लगाया था. जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव में दबिश देकर दो सगे भाइयों राजकिशोर उर्फ कल्लू और कुंजबिहारी को हिरासत में लिया. पूछताछ में दोनों ने हत्या की वारदात कबूल कर लिया है. आरोपियों ने बताया कि नंदकिशोर ने उनके परिवार की लड़की के साथ गलत हरकत की थी, उससे वे रंजिश मानते थे. इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था.

पुलिस ने बताया कि 10 मई की शाम को नंदकिशोर गांव के बाहर एक आम के पेड़ के पास बैठा हुआ था, तभी मुख्य आरोपी राजकिशोर ने पीछे से आकर उसके सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद साक्ष्य छिपाने के इरादे से दोनों भाइयों ने शव के हाथ-पैर बांधे और उसे साइकिल पर लादकर गांव के बाहर कुएं में फेंक दिया. शव किसी को दिखाई न दे, इसलिए आरोपियों ने कुएं में ऊपर से बाजरे की पराली भी डाल दी थी.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल खून से सनी ईंट, मृतक का एंड्रॉइड मोबाइल फोन और शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त इस्तेमाल बरामद कर ली है. दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर अन्य पहलुओं की भी जांच में जुटी है.

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