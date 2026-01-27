ETV Bharat / state

सिमडेगा में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, सामने आई चौंकाने वाली वजह

सिमडेगा: जिले के ठेठईटांगर थाना क्षेत्र में लापता दो युवकों की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर जंगल से दोनों के शवों को बरामद कर लिया है. इसकी पुष्टि एसपी श्रीकांत एस. खोटरे ने की है.

एसपी ने बताया कि ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के मतरामेटा निवासी कलीम खान (25) और मो. नईम मियां (30) 12 जनवरी को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर मृतकों की पत्नी और बहन शाहिना परवीन द्वारा थाना में सूचना दी गई. जिसके आधार पर ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 04/26 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.

जानकारी देते सिमडेगा एसपी श्रीकांत एस. खोटरे (वीडियो-ईटीवी भारत)

जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य, सूत्र और ठोस सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के दोस्तों रोशन मिंज और सूरज बेहरा से पूछताछ की. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि पूर्व की रंजिश के चलते अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर दोनों युवकों की हत्या की थी और शवों को टेंपो से ले जाकर छुरिया टोंगरी जंगल में फेंक दिया था.

पुलिस ने दोनों शवों को किया बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जंगल से दोनों शव बरामद किए. साथ ही हत्या में प्रयुक्त खून लगा लोहे का रॉड, हॉकी स्टिक, खून से सने कपड़े, मृतकों के टूटे मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल किया गया टेंपो जब्त किया गया है. आरोपियों के मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

हत्या के पीछे यह वजह आई सामने