हजारीबाग में बच्चा चोरी की बात निकली झूठ, पुलिस ने तीन घंटे के अंदर नवजात को किया सकुशल बरामद, जानें पूरा मामला
हजारीबाग में नवजात शिशु की चोरी की बात झूठी निकली. पुलिस ने नवजात को सकुशल बरामद कर लिया है.
Published : January 27, 2026 at 2:13 PM IST
हजारीबागः तीन दिन के नवजात शिशु के कथित चोरी मामले का हजारीबाग पुलिस ने महज तीन घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में नवजात शिशु की चोरी की बात झूठ निकली. दरअसल, पुलिस को शिकायत मिली थी कि हजारीबाग के लक्ष्मी पेट्रोल पंप के समीप कोई महिला नवजात शिशु को उसकी मां की गोद से छीनकर ले गया है.
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा और सच्चाई सामने लाई. पुलिस ने नवजात शिशु को सकुशल बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया है.
26 जनवरी को बच्चा चोरी होने की मिली थी शिकायत
दरअसल,हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र में 26 जनवरी 2026 को नवजात बच्चे के चोरी होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया था. लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास से एक महिला का तीन दिन का नवजात बच्चा चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली थी.
हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष जांच टीम (SIT) का गठित की गई थी. गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर छापेमारी की और तीन घंटे के भीतर ग्राम करमा, थाना चौपारण क्षेत्र से नवजात शिशु को सुरक्षित बरामद कर लिया.
मां ने ही सहेली को सौंप दिया था बच्चा
एसपी के अनुसार नवजात शिशु की मां ने ही नवजात को अपनी एक सहेली को सौंप दिया था. पुलिस की पूछताछ में नवजात की मां ने बताया कि पहले से ही उसके पांच बच्चे हैं. आर्थिक तंगी की वजह से बच्चों के भरण-पोषण में परेशानी आ रही है. इस कारण मां ने अपने नवजात शिशु को अपनी सहेली को दे दिया था. इसी दौरान नर्सिंग होम के पास महिला के परिजन पहुंच गए. जिसके बाद महिला ने मामले को छिनतई या चोरी का रूप देते हुए अज्ञात महिला द्वारा बच्चा ले जाने की कहानी गढ़ दी.
क्यों मां को यह कदम उठाना पड़ा
एसपी ने बताया कि बेबी देवी नामक महिला के छठे बच्चे का जन्म 24 जनवरी को हजारीबाग के सदर अस्पताल में हुआ था. महिला का पति मुंबई में मजदूरी करता है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छठे बच्चे का पालन-पोषण करने में दंपती असमर्थ थे. इसी कारण पति की सहमति से बेबी देवी ने अपने नवजात बच्चे को अपनी सहेली की मौसेरी बहन मालती देवी को 26 जनवरी को लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास सौंप दिया था.
गलत सूचना देने पर होगी कार्रवाईः एसपी
बाद में परिजनों और समाज के डर से बेबी देवी ने बच्चे के चोरी होने की मनगढ़ंत कहानी बना दी, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई थी. स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर इंद्रपुरी चौक घंटों जाम में रखा था. एसपी ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की गई है. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की अफवाह या गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी.
ये भी पढ़ें-
अंश और अंशिका के अपहरणकर्ताओं का बंगाल के बच्चा चोर गिरोह से संपर्क, गिरोह के खिलाफ दबिश तेज
बोकारो में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय, पुलिस के लिए चुनौती, अभिभावकों में दहशत
SNMMCH में नवजात बच्चा चोरी पर भड़का आदिवासी समाज, पारंपरिक हथियारों के साथ किया हंगामा