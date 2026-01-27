ETV Bharat / state

हजारीबाग में बच्चा चोरी की बात निकली झूठ, पुलिस ने तीन घंटे के अंदर नवजात को किया सकुशल बरामद, जानें पूरा मामला

हजारीबागः तीन दिन के नवजात शिशु के कथित चोरी मामले का हजारीबाग पुलिस ने महज तीन घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में नवजात शिशु की चोरी की बात झूठ निकली. दरअसल, पुलिस को शिकायत मिली थी कि हजारीबाग के लक्ष्मी पेट्रोल पंप के समीप कोई महिला नवजात शिशु को उसकी मां की गोद से छीनकर ले गया है.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा और सच्चाई सामने लाई. पुलिस ने नवजात शिशु को सकुशल बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया है.

26 जनवरी को बच्चा चोरी होने की मिली थी शिकायत

दरअसल,हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र में 26 जनवरी 2026 को नवजात बच्चे के चोरी होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया था. लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास से एक महिला का तीन दिन का नवजात बच्चा चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली थी.

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष जांच टीम (SIT) का गठित की गई थी. गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर छापेमारी की और तीन घंटे के भीतर ग्राम करमा, थाना चौपारण क्षेत्र से नवजात शिशु को सुरक्षित बरामद कर लिया.

मां ने ही सहेली को सौंप दिया था बच्चा

एसपी के अनुसार नवजात शिशु की मां ने ही नवजात को अपनी एक सहेली को सौंप दिया था. पुलिस की पूछताछ में नवजात की मां ने बताया कि पहले से ही उसके पांच बच्चे हैं. आर्थिक तंगी की वजह से बच्चों के भरण-पोषण में परेशानी आ रही है. इस कारण मां ने अपने नवजात शिशु को अपनी सहेली को दे दिया था. इसी दौरान नर्सिंग होम के पास महिला के परिजन पहुंच गए. जिसके बाद महिला ने मामले को छिनतई या चोरी का रूप देते हुए अज्ञात महिला द्वारा बच्चा ले जाने की कहानी गढ़ दी.

