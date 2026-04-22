ETV Bharat / state

ट्रेन से कटकर मरे बैंक मैनेजर को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा, लोको पायलट और CCTV बने अहम सुराग

ऋषिकेश: 17 अप्रैल की रात श्यामपुर क्षेत्र में रेलवे पटरी पर एक व्यक्ति का शव मिला था. इस शख्स की मौत के मामले में पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है. सीओ ऋषिकेश, नीरज सेमवाल ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि शुरुआती जांच और साक्ष्यों के आधार पर यह हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या का मामला है. आत्महत्या करने वाला शख्स बैंक का मैनेजर था.

17 अप्रैल की रात ट्रेन से कटी लाश मिली थी: उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को रात करीब 10:05 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है. मृतक की पहचान वीरेंद्र बेलवाल के रूप में हुई थी. घटना के बाद वीरेंद्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी. उन्होंने पुलिस को इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा था.

पुलिस ने बैंक मैनेजर की मौत की गुत्थी सुलझाई: परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की. ट्रेन के ड्राइवर की रिपोर्ट के अनुसार, वीरेंद्र अचानक पटरी पर आ गए थे. ड्राइवर ने उन्हें हटाने के लिए कई बार हॉर्न भी बजाया, लेकिन वे पटरी से नहीं हटे. पुलिस को घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है.