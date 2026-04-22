ट्रेन से कटकर मरे बैंक मैनेजर को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा, लोको पायलट और CCTV बने अहम सुराग
ऋषिकेश में 17 अप्रैल को रेलवे ट्रैक पर शव मिला था, पुलिस ने सबूतों के आधार पर बताया कि इस शख्स ने आत्महत्या की थी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 22, 2026 at 10:49 AM IST
ऋषिकेश: 17 अप्रैल की रात श्यामपुर क्षेत्र में रेलवे पटरी पर एक व्यक्ति का शव मिला था. इस शख्स की मौत के मामले में पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है. सीओ ऋषिकेश, नीरज सेमवाल ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि शुरुआती जांच और साक्ष्यों के आधार पर यह हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या का मामला है. आत्महत्या करने वाला शख्स बैंक का मैनेजर था.
17 अप्रैल की रात ट्रेन से कटी लाश मिली थी: उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को रात करीब 10:05 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है. मृतक की पहचान वीरेंद्र बेलवाल के रूप में हुई थी. घटना के बाद वीरेंद्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी. उन्होंने पुलिस को इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा था.
पुलिस ने बैंक मैनेजर की मौत की गुत्थी सुलझाई: परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की. ट्रेन के ड्राइवर की रिपोर्ट के अनुसार, वीरेंद्र अचानक पटरी पर आ गए थे. ड्राइवर ने उन्हें हटाने के लिए कई बार हॉर्न भी बजाया, लेकिन वे पटरी से नहीं हटे. पुलिस को घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है.
सीसीटीवी फुटेज और लोको पायलट के बयान ने खोला राज: फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वीरेंद्र स्वयं रेलवे पटरी पर जाकर लेट गए. पोस्टमार्टम और अन्य फॉरेंसिक जांच में भी किसी अन्य बाहरी बल या संदिग्ध गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले हैं. सीओ ऋषिकेश ने स्पष्ट किया कि-
लोको पायलट की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पूरी तरह से आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है. पुलिस ने परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के संदेह को खारिज करते हुए मामले की फाइल को इसी दिशा में आगे बढ़ाया है.
-नीरज सेमवाल, सीओ ऋषिकेश-
पुलिस ने बताया कि वीरेंद्र बेलवाल एक बैंक में मैनेजर थे. सारे साक्ष्यों को जांचने-परखने के बाद प्राथमिक रूप से ये साफ हो गया है कि उन्होंने आत्महत्या की है.
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