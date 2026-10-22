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गिरिडीह बाजार समिति में खड़े ट्रकों से बैट्री की चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, छह आरोपी गिरफ्तार

गिरिडीह पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: सरकारी अनाज को ढोनेवाले मालवाहक ट्रकों से बैट्री और टर्मिनल की चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया गया है. गिरिडीह पुलिस ने इस कांड में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें एक व्यक्ति का संबंध राजनीतिक दल से है. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर ट्रकों से चुरायी गई 24 बैट्री, टर्मिनल के साथ दूसरे स्थान से चुरायी गई एयर कंडीशनर के चार इंडोर व तीन आउटडोर यूनिट को बरामद किया गया है. इस मामले की जानकारी गिरिडीह के एसपी डॉ. बिमल कुमार ने दी है.

गिरिडीह एसपी ने बताया कि पचंबा बाजार समिति में खड़े ट्रकों से अज्ञात चोरों द्वारा बैट्री और टर्मिनल चोरी किए जाने की सूचना मिली थी. इस संबंध में पचंबा थाना कांड संख्या 102/26, दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. मामले में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने इस मामले के अलावा अन्य कांडों में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी के सामान बरामद किए.