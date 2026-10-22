गिरिडीह बाजार समिति में खड़े ट्रकों से बैट्री की चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, छह आरोपी गिरफ्तार
गिरिडीह बाजार समिति में खड़े ट्रकों से बैट्री और टर्मिनल की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.
Published : October 22, 2026 at 8:18 PM IST
गिरिडीह: सरकारी अनाज को ढोनेवाले मालवाहक ट्रकों से बैट्री और टर्मिनल की चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया गया है. गिरिडीह पुलिस ने इस कांड में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें एक व्यक्ति का संबंध राजनीतिक दल से है. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर ट्रकों से चुरायी गई 24 बैट्री, टर्मिनल के साथ दूसरे स्थान से चुरायी गई एयर कंडीशनर के चार इंडोर व तीन आउटडोर यूनिट को बरामद किया गया है. इस मामले की जानकारी गिरिडीह के एसपी डॉ. बिमल कुमार ने दी है.
गिरिडीह एसपी ने बताया कि पचंबा बाजार समिति में खड़े ट्रकों से अज्ञात चोरों द्वारा बैट्री और टर्मिनल चोरी किए जाने की सूचना मिली थी. इस संबंध में पचंबा थाना कांड संख्या 102/26, दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. मामले में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने इस मामले के अलावा अन्य कांडों में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी के सामान बरामद किए.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में पचंबा थाना क्षेत्र के लखारी निवासी पंकज कुमार सिंह के पुत्र सत्यम कुमार (20), नगर थाना क्षेत्र के दर्जी मोहल्ला तिरंगा चौक निवासी मो. शमीम के पुत्र मो. समशेर (23), पचंबा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी मो. आलम अंसारी के पुत्र एहसान अंसारी (19), नगर थाना क्षेत्र के बरवाडीह स्थित भूत बंगला निवासी मो. मिन्हाज अंसारी के पुत्र मो. सरताज अंसारी (24), पचंबा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी स्व. सदीक शाह के पुत्र मो. बसीर शाह (35) व नगर थाना क्षेत्र के तिरंगा चौक निवासी सिराज खान के पुत्र अरमान खान (28) शामिल हैं. एसपी ने यह भी बताया कि एक निजी कंपनी से एसी की चोरी किए जाने का मामला भी सामने आया है.
छापेमारी दल में ये थे शामिल
छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक रामेश्वर भगत, पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार, दीपक कुमार, सोनू कुमार वर्मा और रंजीत पिंगुवा समेत पचंबा थाना के रिजर्व गार्ड व गिरिडीह की तकनीकी शाखा के कर्मी शामिल थे.
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