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गोड्डा में मुखिया पर गोली चलाने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, ये वजह आई सामने

गोड्डा में मुखिया पर फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में तीन आरोपी पकड़े गए हैं.

Godda Police revealed Firing case
गोड्डा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 6:04 PM IST

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गोड्डा:जिले के पोड़ैयाहाट में मुखिया पर जानलेवा हमला और गोलीबारी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है.इसकी पुष्टि डीएसपी जेपी एन चौधरी ने की है.

डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में नयन यादव, अंकित यादव (दोनों भाई ) के अलावा अमरजीत गिरी शामिल है. पुलिस ने अपराधियों के पास से दो पिस्टल, कारतूस के साथ एक बाइक और एक चारपहिया वाहन जब्त किया है. डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है.

जानकारी देते डीएसपी जेपी एन चौधरी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

क्योें रची थी मुखिया की हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार इस घटना के तार दो साल पूर्व में हुए पोड़ैयाहाट के शैलेंद्र भगत हत्याकांड से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार दोनों भाई नयन और अंकित यादव पिछले हत्याकांड में जेल में बंद थे और फिलहाल बेल पर हैं. हत्याकांड में पीड़ित मुखिया अनुपम भगत गवाह है. उसे रास्ते से हटाने के लिए ये जानलेवा हमला किया गया था. डीएसपी जेपी एन चौधरी ने बताया कि अपराधियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.

18 जून पर अपराधियों ने चलाई थी मुखिया पर गोली

विदित हो कि 18 जून को पोड़ैयाहाट के मुखिया अनुपम भगत उर्फ लड्डू पर उनके घर पर अपराधियों के द्वारा गोली चलायी थी. जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शहर में प्रदर्शन किया था. साथ ही घटना के विरोध में बाजार में स्वतः दुकानें बंद रखी थी. स्थानीय लोग घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे.

Godda Police revealed Firing case
समर्थकों के साथ पोड़ैयाहाट के मुखिया. (फोटो-ईटीवी भारत)

कौन हैं अनुपम भगत

दरअसल, मुखिया अनुपम भगत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वे पूर्व भाजपा नेता व पूर्व विधायक दिवंगत प्रशांत कुमार के साले हैं. बता दें कि मुखिया की बहन ममता कुमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी थीं और फिलहाल भाजपा नेत्री हैं. वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे गिरफ्तार नयन यादव और अंकित यादव को पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाते रहे हैं.

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