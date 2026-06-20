ETV Bharat / state

गोड्डा में मुखिया पर गोली चलाने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, ये वजह आई सामने

गोड्डा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )