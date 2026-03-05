ETV Bharat / state

जिसे बनाया था अपना रखवाला उसने ही संपत्ति की लालच में करवा दी हत्या, रांची में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा

रांची का जगन्नाथपुर थाना. ( फोटो-ईटीवी भारत )