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गोरखपुर में मासूम की हत्या; 36 लाख का कर्ज उतारने के लिए रची साजिश; AI से बनाई प्लानिंग

गोरखपुर में मासूम की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: खजनी कस्बे के वैभव वर्मा (10) की हत्या क्यों की गई? इसका खुलासा हो गया है. आरोपी ने 36 लाख रुपए का कर्ज उतारने के लिए आभूषण कारोबारी के बेटे की किडनैपिंग और फिरौती की प्लानिंग की थी. हालांकि पुलिस के दबाव की वजह से वह प्लानिंग में कामयाब नहीं हुआ और बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई है. इसके बाद आरोपी पड़ोसी पर पुलिस का शिकंजा कड़ा हो गया है. एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि आरोपी सर्वेश भट्ट ने लगभग 36 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए अपहरण और फिरौती की साजिश रची थी. जांच में यह भी सामने आया है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर फिरौती से जुड़ी योजना तैयार की थी. उसी के आधार पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी. पुलिस के दबाव और हालात बिगड़ने पर आरोपी की योजना विफल हो गई. इसके बाद उसने कथित रूप से वैभव की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को अपने घर के तहखाने में छिपा दिया. पुलिस अब यह भी जांच रही है कि आरोपी ने वारदात की तैयारी कब से शुरू की थी. इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं. घटना के बाद जिला प्रशासन ने आरोपी सर्वेश भट्ट के मकान को सील कर दिया है. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्व और पुलिस टीम ने कार्रवाई पूरी की. जिला पंचायत नोटिस जारी कर मकान पर चस्पा किया. वहीं वैभव का अंतिम संस्कार बुधवार को करने लिए परिजन अयोध्या रवाना हुए हैं.