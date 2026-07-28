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आगरा मार्केट चोरी: पकड़े गए आरोपी बोले- FIR में चोरी ज्यादा लिखाई इतना कैश नहीं मिला

आगरा पुलिस ने किया खुलासा, तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

तीन गिरफ्तार
तीन गिरफ्तार (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:59 PM IST

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आगरा: आगरा के हरीपर्वत थाना से सटी अखिलेश टॉवर मार्केट में दुकानों में चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने चोरी में तीन चोर युवक पकड़े हैं जबकि एक युवक फरार है. तीनों आरोपियों के कब्जे से 14450 रुपये और चोरी का सामान बरामद हुआ है. पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चोरी हरीपर्वत थाना का हिस्ट्रीशीटर और एक नगर निगम के सफाई कर्मचारी ने साथियों के साथ की थी. चोरी में धरे गए तीनों चोर का कहना है कि मुकदमे में रकम बहुत अधिक लिखाई गई. उन्हें इतना कैश नहीं मिला था.

एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि शनिवार रात वारदात हरिपर्वत थाना से सटे तीन मंजिला अखिलेश टॉवर मार्केट में चोरी हुई थी. प्रथम तल पर कमला नगर ए ब्लाक निवासी अविनाश यादव की बालाजी नाम से मेडिकल स्टोर का शटर सब्बल से तोड़कर चोर घुसे. वहां रखी तिजोरी तोड़कर रुपये निकाल ले गए. इसके साथ ही दुकान से 40 हजार की दवाइयां भी भर ले गए. इसके साथ ही प्रथम तल पर ही डॉ. एमपी सिंह और एसपी सिंह के एक्यूप्रेशर क्लीनिक में चोरों ने दोनों क्लीनिक से चोरी की. चोरों ने डॉ. राज पुरोहित इंटरप्राइजेज की दुकान में भी सेंध लगाई थी.

एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि रविवार सुबह चोरी की जानकारी हुई थी. जिसमें दो व्यापारियों ने चोरी की तहरीर दी थी. जिसमें एक ने 38 हजार रुपये और सामान तथा दूसरे ने 1.75 लाख रुपये नकद, चेक और अन्य सामान चोरी होने की शिकायत की थी. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे. आरोपित डीवीआर तक उखाड़कर ले गए थे. अखिलेश टॉवर के पीछे नाला बुढ़ान सैयद बस्ती में जाने के दो रास्ते हैं. एक रास्ता अखिलेश टॉवर की तरफ से भी है. जिस पर छानबीन करके बस्ती निवासी छोटू उर्फ सोहन, सत्यम व विकास को पकड़ा गया है.

इसमें अभी नन्नू नाम का एक आरोपित फरार है. उसकी तलाश की जा रही है. आरोपी छोटू उर्फ सोहन थाने का हिस्ट्रीशीटर है. जबकि, आरोपी विकास नगर निगम का सफाई कर्मचारी है. जो मृतक आश्रित में भर्ती हुआ था. नन्नू को पुलिस पकड़ती इससे पहले एक युवती को लेकर फरार हो गया.

चारों आरोपियों ने मिलकर चोरी की योजना बनाई थी. जिसमें से आरोपी नन्नू को भागने के लिए रुपये की जरूरत थी. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए वारदात की थी. चोरी के मुकदमे में रकम ज्यादा लिखाई गई थी. उन्हें दुकानों में इतना कैश नहीं मिला था. आरोपित अखिलेश टॉवर मार्केट के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं. उनका घर जाने का रास्ता का ही यही है. कई दिनों से मौके की तलाश में थे.

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