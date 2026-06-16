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गंगा स्नान के दौरान परिवार से बिछड़ी हरियाणा की बुजुर्ग महिला, पुलिस ने परिजनों से मिलाया तो छलक पड़े आंसू

गंगा स्नान के दौरान परिवार से बिछड़ी हरियाणा की बुजुर्ग महिला ( PHOTO-HARIDWAR POLICE )

हरिद्वार: सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के दौरान हरकी पैड़ी और आसपास के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच कई लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए थे, जिन्हें पुलिस ने सकुशल ढूंढ उनके परिजनों से मिलाने का कार्य किया. ऐसे हरियाणा के पानीपत निवासी एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने परिजनों से बिछड़ गई. हरिद्वार पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण महिला को सकुशल उनके परिवार से मिलवा दिया गया. परिजनों से मिलने के बाद महिला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने पुलिस का आभार व्यक्त किया. पुलिस के अनुसार, ईशवंती देवी उम्र 72 वर्ष, निवासी पानीपत, हरियाणा, सोमवती अमावस्या के अवसर पर अपने परिवार के साथ हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आई थीं. विष्णु घाट क्षेत्र में स्नान के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण वह अपने परिजनों से बिछड़ गईं. काफी देर तक परिवार के लोग उनकी तलाश करते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग महिला को सुरक्षित खोज लिया. महिला आसपास घाटों पर परेशान होकर भटक रही थी. इसके बाद तत्काल पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लगातार उनके संबंध में सूचना प्रसारित कराईं.