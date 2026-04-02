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'गल्ला व्यवसाई को बेची बेटी' पूर्णिया के गुंडा चौक से बरामद, कारोबारी गिरफ्तार

13 महीने से लापता बेटी से पुलिस ने जब उसके पिता को मिलवाया तो पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. पढ़ें-

बिहार में लापता बेटी बरामद
बिहार में लापता बेटी बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 1:50 PM IST

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पूर्णिया : पिछले 13 महीने से अपनी लापता बेटी को खोजते-खोजते एक पिता की आंखें पथरा चुकीं थीं. मन में अनहोनी की चिंता उसे रह-रहकर सताती थी. वो कहते हैं न कि आप जिसकी कुशलता को शिद्दत से चाहते हैं उसे ऊपर वाला जरूर पूरा करता है. एक नाटकीय घटनाक्रम के चलते, ऊपरवाले ने पिता को बेटी से मिलवा दिया. बेटी का मिलना किसी फिल्मी सीन की तरह था.

'चमत्कार' ने लापता बेटी को मिलाया : मामला पूर्णिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पिता अपनी लापता बेटी को खोज-खोजकर निराश हो चुका था. पिता ने स्थानीय थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर थक-हार कर बैठ चुके थे. अब वह मान बैठे थे कि उनकी बेटी शायद ही जिंदा होगी. वो कहावत है न कि 'भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं..'. जिस लड़की को पुलिस न खोज सकी, उसे गांव के ही एक शख्स को, अनायास ही एक मकान की खिड़की पर वह नजर आ गई.

13 महीने पहले हुई थी लापता : लापता लड़की के गांव का एक शख्स अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में पूर्णिया के गुलाब बाग की ओर से किशनगंज जा रहा था. तभी उनकी नजर एक खिड़की पर गई जिसमें वह लापता लड़की सड़क की ओर टकटकी लगाकर देखा करती थी. उस व्यक्ति को देखकर उसने जोर से आवाज लगाई और हाथ हिलाकर ईशारा किया. वह शख्स उस लड़की को देखते ही पहचान गया. मन में सोचने लगा कि- 'यह तो वही लड़की है जो 13 महीने पहले लापता हो गई थी'.

बेटी को पाकर छलक उठीं पिता की आंखें : लड़की की दशा देखकर गांव का वह शख्स समझ गया कि वह जरूर किसी मुसीबत में है. वह तुरंत अपने गांव पहुंचा और लड़की के पिता को सारी कहानी कह सुनाई. पिता ने भी बिना देर किए रिश्तेदारों के साथ बताए गए स्थान पर पुलिस के साथ पहुंच गया. पुलिस ने उस घर में छापा मारा तो वहां उनकी लापता बेटी दिखी. बेटी को पाकर पिता की आंखें छलछला उठीं.

गल्ला व्यवसाई के घर छापेमारी में खुलासा : यह घर एक गल्ला व्यवसाई का था, जहां लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था. छापेमारी में लाखों के कैश, बंदूक, कारतूस और जमीन के कई कागजात मिले. आरोपी गल्ला व्यवसाई प्रह्लाद जायसवाल से पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है. पुलिस ये जानना चाह रही थी कि यह लड़की इस मकान तक आई तो कैसे?

''पीड़ित पिता के द्वारा सदर थाने में जानकारी दी गई की गुलाब बाग के गुंडा चौक पर एक मकान में 13 महीने से लापता उनकी बेटी को देखा गया है. इसके बाद पुलिस की एक टीम उनके नेतृत्व में उसी मकान पर पहुंची और लड़की को वहां से सही सलामत बरामद किया गया. पुलिस प्रहलाद से पूछताछ कर रही है.''- ज्योति, एसपी, पूर्णिया

मौके से कई कारतूस बरामद : सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान पुलिस को घर से 100 राउंड से अधिक गोली, कई लाख रुपये नकद, पुराने हथियार और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किये गए. हालांकि इन बरामदगियों को लेकर अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पुलिस ने जिस पर प्रह्लाद जायसवाल को गिरफ्तार किया है उनका कहना है कि उसके गांव के ही युवक जो इनका परिचित है इस लड़की को लाकर रखा था इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था.

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