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'गल्ला व्यवसाई को बेची बेटी' पूर्णिया के गुंडा चौक से बरामद, कारोबारी गिरफ्तार

पूर्णिया : पिछले 13 महीने से अपनी लापता बेटी को खोजते-खोजते एक पिता की आंखें पथरा चुकीं थीं. मन में अनहोनी की चिंता उसे रह-रहकर सताती थी. वो कहते हैं न कि आप जिसकी कुशलता को शिद्दत से चाहते हैं उसे ऊपर वाला जरूर पूरा करता है. एक नाटकीय घटनाक्रम के चलते, ऊपरवाले ने पिता को बेटी से मिलवा दिया. बेटी का मिलना किसी फिल्मी सीन की तरह था.

'चमत्कार' ने लापता बेटी को मिलाया : मामला पूर्णिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पिता अपनी लापता बेटी को खोज-खोजकर निराश हो चुका था. पिता ने स्थानीय थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर थक-हार कर बैठ चुके थे. अब वह मान बैठे थे कि उनकी बेटी शायद ही जिंदा होगी. वो कहावत है न कि 'भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं..'. जिस लड़की को पुलिस न खोज सकी, उसे गांव के ही एक शख्स को, अनायास ही एक मकान की खिड़की पर वह नजर आ गई.

13 महीने पहले हुई थी लापता : लापता लड़की के गांव का एक शख्स अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में पूर्णिया के गुलाब बाग की ओर से किशनगंज जा रहा था. तभी उनकी नजर एक खिड़की पर गई जिसमें वह लापता लड़की सड़क की ओर टकटकी लगाकर देखा करती थी. उस व्यक्ति को देखकर उसने जोर से आवाज लगाई और हाथ हिलाकर ईशारा किया. वह शख्स उस लड़की को देखते ही पहचान गया. मन में सोचने लगा कि- 'यह तो वही लड़की है जो 13 महीने पहले लापता हो गई थी'.

बेटी को पाकर छलक उठीं पिता की आंखें : लड़की की दशा देखकर गांव का वह शख्स समझ गया कि वह जरूर किसी मुसीबत में है. वह तुरंत अपने गांव पहुंचा और लड़की के पिता को सारी कहानी कह सुनाई. पिता ने भी बिना देर किए रिश्तेदारों के साथ बताए गए स्थान पर पुलिस के साथ पहुंच गया. पुलिस ने उस घर में छापा मारा तो वहां उनकी लापता बेटी दिखी. बेटी को पाकर पिता की आंखें छलछला उठीं.