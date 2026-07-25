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पुलिस ने ढूंढा खोया हुआ मोबाइल, सैकड़ों लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान!

प्रदेश के कई जिलों की पुलिस ने विभिन्न ऑपरेशन के तहत खोया हुआ मोबाइल ढूंढकर उनके धारकों को सौंपा है.

police returned lost mobile phones to owners under Operation Muskan In Palamu
एसपी ऑफिस में मोबाइल धारकों को सौंपा गया फोन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 6:12 PM IST

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हजारीबाग/धनबाद/पलामूः प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढा है. साथ ही उन फोन को उनके सही मालिकों को वापस भी किया है. अपना मोबाइल फोन पाकर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद दिया है.

पलामू जिला की पुलिस ने 104 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है. पलामू पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए 104 मोबाइल को ढूंढा है. पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल एवं अन्य तकनीक के माध्यम से पिछले दो महीने में गुम हुए सभी मोबाइल को ढूंढा है.

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि गुम हुए मोबाइल को ढूंढा गया है. सभी मोबाइल को सत्यापित कर वास्तविक धारकों को सौंप दिया गया है. पलामू पुलिस अभियान चला रही है और गुम हुए मोबाइल को ढूंढ रही है.

पलामू के रेहला थाना क्षेत्र से 14, लेस्लीगंज से 10, शहर थाना से 10, सदर थाना से 9, सतबरवा से 8, रामगढ़ से 8, नावा बाजार 6, हरिहरगंज से 6 हैदरनगर से 5 बिश्रामपुर से 5, तरहसी से 5, मोहम्मदगंज से 4 चैनपुर से 4 ऊंटरी रोड से 3, नावाजयपुर से 2नौडीहा बाजार से 2, पाटन पिपराटांड़ और छतरपुर थाना ने एक-एक मोबाइल को ढूंढा है.

कुछ दिन पहले भी पलामू पुलिस ने अभियान चलाकर कई मोबाइल को ढूंढा था और वास्तविक धारकों को सौंप दिया था. बरामद मोबाइल कई छात्रों के थे जिन्हें पढ़ाई के लिए बेहद ही जरूरी थी. पलामू एसपी कार्यालय में एक शनिवार को एक समारोह आयोजित की गयी. जिसमें पलामू एसपी कपिल चौधरी की मौजूदगी में वास्तविक मोबाइल धारकों को मोबाइल फोन सौंपा गया.

हजारीबाग पुलिस का ऑपरेशन भरोसा

हजारीबाग पुलिस ने 100 से अधिक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है. हजारीबाग पुलिस ने ऑपरेशन भरोसा चला कर 100 से अधिक लोगों को उनकी गुम हुए मोबाइल वापस असली मालिक तक पहुंचाया है. मोबाइल पाने के बाद लोगों ने हजारीबाग पुलिस का शुक्रिया अदा किया तो हजारीबाग पुलिस ने भी विश्वास दिलाया कि पुलिस उनके साथ हमेशा खड़ी है.

police returned lost mobile phones to owners under Operation Muskan In Palamu
धारक को मोबाइल फोन सौंपते पुलिस अधिकारी (हजारीबाग) (ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एएसपी अमित कुमार ने लोगों को उनके मोबाइल सौंपे. इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल मालिक और उनके परिजन मौजूद रहे. मोबाइल गुम होने के मामलों और CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की. पूरे जिले में एक महीने का विशेष अभियान चलाया गया. हजारीबाग के एएसपी अमित कुमार ने कहा कि आगे भी गुम हुई संपत्ति की बरामदगी और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे.

धनबाद में 'अमानत अभियान'

धनबाद पुलिस ने तकनीक और जनसेवा का प्रभावी उदाहरण पेश करते हुए शनिवार को 'अमानत अभियान' के तहत 505 लोगों को उनके खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन वापस सौंपा है. जिन लोगों ने अपने मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, उनके लिए यह दिन किसी खुशी से कम नहीं रहा. मोबाइल वापस मिलते ही लोगों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दी.

police returned lost mobile phones to owners under Operation Muskan In Palamu
धनबाद में 'अमानत अभियान' (ETV Bharat)

इस अवसर पर पुलिस लाइन स्थित सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. करीब 500 लोगों की क्षमता वाले इस सभागार का लोकार्पण भी इसी दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से किया. जिसमें उपायुक्त, डीएफओ, एसएसपी और ग्रामीण एसपी ने लाभुकों को उनके मोबाइल सौंपे.

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धारक को फोन सौंपते अधिकारी (धनबाद) (ETV Bharat)

अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की डिजिटल पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग, सरकारी सेवाएं, ऑनलाइन भुगतान, शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी दस्तावेजों तक पहुंच अब मोबाइल के जरिए ही संभव है, इसलिए इसकी सुरक्षा बेहद आवश्यक है.

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