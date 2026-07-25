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पुलिस ने ढूंढा खोया हुआ मोबाइल, सैकड़ों लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान!

एसपी ऑफिस में मोबाइल धारकों को सौंपा गया फोन ( ETV Bharat )

हजारीबाग/धनबाद/पलामूः प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढा है. साथ ही उन फोन को उनके सही मालिकों को वापस भी किया है. अपना मोबाइल फोन पाकर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद दिया है.

पलामू जिला की पुलिस ने 104 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है. पलामू पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए 104 मोबाइल को ढूंढा है. पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल एवं अन्य तकनीक के माध्यम से पिछले दो महीने में गुम हुए सभी मोबाइल को ढूंढा है.

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि गुम हुए मोबाइल को ढूंढा गया है. सभी मोबाइल को सत्यापित कर वास्तविक धारकों को सौंप दिया गया है. पलामू पुलिस अभियान चला रही है और गुम हुए मोबाइल को ढूंढ रही है.

पलामू के रेहला थाना क्षेत्र से 14, लेस्लीगंज से 10, शहर थाना से 10, सदर थाना से 9, सतबरवा से 8, रामगढ़ से 8, नावा बाजार 6, हरिहरगंज से 6 हैदरनगर से 5 बिश्रामपुर से 5, तरहसी से 5, मोहम्मदगंज से 4 चैनपुर से 4 ऊंटरी रोड से 3, नावाजयपुर से 2नौडीहा बाजार से 2, पाटन पिपराटांड़ और छतरपुर थाना ने एक-एक मोबाइल को ढूंढा है.

कुछ दिन पहले भी पलामू पुलिस ने अभियान चलाकर कई मोबाइल को ढूंढा था और वास्तविक धारकों को सौंप दिया था. बरामद मोबाइल कई छात्रों के थे जिन्हें पढ़ाई के लिए बेहद ही जरूरी थी. पलामू एसपी कार्यालय में एक शनिवार को एक समारोह आयोजित की गयी. जिसमें पलामू एसपी कपिल चौधरी की मौजूदगी में वास्तविक मोबाइल धारकों को मोबाइल फोन सौंपा गया.

हजारीबाग पुलिस का ऑपरेशन भरोसा

हजारीबाग पुलिस ने 100 से अधिक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है. हजारीबाग पुलिस ने ऑपरेशन भरोसा चला कर 100 से अधिक लोगों को उनकी गुम हुए मोबाइल वापस असली मालिक तक पहुंचाया है. मोबाइल पाने के बाद लोगों ने हजारीबाग पुलिस का शुक्रिया अदा किया तो हजारीबाग पुलिस ने भी विश्वास दिलाया कि पुलिस उनके साथ हमेशा खड़ी है.