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जानिए ऐसा क्या किया गिरिडीह पुलिस ने कि खुश हुई पब्लिक, बोली जनता थैंक यू

गुम हुए मोबाइल फोन वापस पाने के बाद लाभुक ( Etv Bharat )

गिरिडीहः जिले के 211 लोगों के चेहरे पर आज अलग ही खुशी देखने को मिली. लोग मुस्कुराते हुए न सिर्फ पुलिस कप्तान डॉ बिमल कुमार के पास पहुंचे बल्कि हाथ मिलाते हुए कहा थैंक यू सर. पुलिस को साधूवाद देने वाले लोग जिले के अलग-अलग थाना इलाके से आए थे और उनकी खुशी गुम हुए मोबाइल के वापस मिलने पर बढ़ गई.

कार्यक्रम आयोजित कर मोबाइल वापस किया जाता है

दरअसल झारखंड पुलिस द्वारा 'आपका मोबाइल फिर से आपका' नामक से मुहिम चलाई जा रही है. इस मुहिम के तहत जिन लोगों ने मोबाइल गुम होने या गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी उनके मोबाइल ढूंढने में गिरिडीह पुलिस जुटी हुई है. अलग-अलग थानों की पुलिस, टेक्निकल सेल की मदद से खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाती है और फिर उन्हें मालिकों को लौटाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर उनके मोबाइल वापस दे देती है.

जानकारी देते लाभुक और एसपी (Etv Bharat)

खोए हुए 211 मोबाइल वापस किए गए

सोमवार को गिरिडीह पुलिस लाइन में इसी तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन कर 211 लोगों को मोबाइल वापस किया गया. यहां पहुंचे लोगों ने पुलिस की इस कार्यशैली की तारीफ की. कई लोगोंं ने मोबाइल गुम होने के बाद की पीड़ा भी साझा की. लोगों ने बताया कि किस तरह पाई-पाई जोड़कर मोबाइल खरीदा था. कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बताया कि मोबाइल गुम होने के बाद वे नया या सैकेंड हैंड मोबाइल नहीं खरीद सके थे.