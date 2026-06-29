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जानिए ऐसा क्या किया गिरिडीह पुलिस ने कि खुश हुई पब्लिक, बोली जनता थैंक यू

गिरिडीह पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिए, लोग अपने खोए हुए फोन वापस पाकर बहुत खुश हैं.

LOST MOBILE PHONES
गुम हुए मोबाइल फोन वापस पाने के बाद लाभुक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 29, 2026 at 6:32 PM IST

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गिरिडीहः जिले के 211 लोगों के चेहरे पर आज अलग ही खुशी देखने को मिली. लोग मुस्कुराते हुए न सिर्फ पुलिस कप्तान डॉ बिमल कुमार के पास पहुंचे बल्कि हाथ मिलाते हुए कहा थैंक यू सर. पुलिस को साधूवाद देने वाले लोग जिले के अलग-अलग थाना इलाके से आए थे और उनकी खुशी गुम हुए मोबाइल के वापस मिलने पर बढ़ गई.

कार्यक्रम आयोजित कर मोबाइल वापस किया जाता है

दरअसल झारखंड पुलिस द्वारा 'आपका मोबाइल फिर से आपका' नामक से मुहिम चलाई जा रही है. इस मुहिम के तहत जिन लोगों ने मोबाइल गुम होने या गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी उनके मोबाइल ढूंढने में गिरिडीह पुलिस जुटी हुई है. अलग-अलग थानों की पुलिस, टेक्निकल सेल की मदद से खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाती है और फिर उन्हें मालिकों को लौटाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर उनके मोबाइल वापस दे देती है.

जानकारी देते लाभुक और एसपी (Etv Bharat)

खोए हुए 211 मोबाइल वापस किए गए

सोमवार को गिरिडीह पुलिस लाइन में इसी तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन कर 211 लोगों को मोबाइल वापस किया गया. यहां पहुंचे लोगों ने पुलिस की इस कार्यशैली की तारीफ की. कई लोगोंं ने मोबाइल गुम होने के बाद की पीड़ा भी साझा की. लोगों ने बताया कि किस तरह पाई-पाई जोड़कर मोबाइल खरीदा था. कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बताया कि मोबाइल गुम होने के बाद वे नया या सैकेंड हैंड मोबाइल नहीं खरीद सके थे.

पूर्व में भी 426 लोगों को दिया गया मोबाइल

यहां बता दें कि इससे पहले भी गिरिडीह पुलिस ने 426 लोगों को मोबाइल वापस किया था. मोबाइल की इस प्रकार से वापसी 24 सितंबर 2025 के बाद लगातार होती रही है. एसपी डॉ बिमल कुमार कहते हैं कि गुम हुए मोबाइल की जानकारी मिलते ही संबंधित थाना के साथ टेक्निकल टीम एक्टिव हो जाती है. इसके बाद पूरा प्रयास किया जाता है कि मोबाइल मिल जाए. उसके बाद जिस अवस्था में भी मोबाइल रिकवर होता है उसी अवस्था में भुक्तभोगियों को वापस किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह का अभियान चलेगा.

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