गुमशुदा और चोरी हुए 590 मोबाइल पुलिस ने लौटाए पीड़ितों को, चेहरों पर झलकी खुशी
वर्ष 2026 में अब तक बरामद किए गए मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत 1.06 करोड़ रुपए है.
Published : May 8, 2026 at 8:11 PM IST
जयपुर: राजधानी की नॉर्थ जिला पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए करीब 590 मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की है. बरामद किए गए मोबाइल फोन शुक्रवार शाम को डीसीपी नॉर्थ कार्यालय में पीड़ित लोगों को लौटाए गए. इस दौरान पीड़ितों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली. अभियान के दौरान वर्ष 2026 में अब तक सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद किए गए मोबाइलों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.06 करोड़ रुपए है. इसके साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतों में 4.88 करोड़ की राशि को होल्ड करवाकर अब तक लगभग 1.70 करोड़ रुपए पीड़ितों के बैंक खातों में रिफंड करवाए गए हैं.
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि नॉर्थ जिला पुलिस ने विशेष साइबर अनुसंधान इकाई और सभी पुलिस थानों के आपसी समन्वय स्थापित करके गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोनों की रिकवरी के लिए एक विशेष अभियान चलाया. अभियान के तहत 590 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए. बरामद मोबाइल फोन पीड़ित लोगों के सुपुर्द किए गए. वर्ष 2026 में अब तक बरामद किए गए मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत 1.06 करोड़ रुपए है. अभियान के दौरान पूरी कार्रवाई में विशेष साइबर अपराध अनुसंधान इकाई जयपुर उत्तर की विशेष भूमिका रही. जयपुर उत्तर के सभी थानों की ओर से मोबाइल बरामद किए गए.
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नॉर्थ जिला पुलिस की ओर से एनसीआरपी पोर्टल पर धोखाधड़ी की दर्ज शिकायतों पर वर्ष 2025 और वर्ष 2026 में अब तक 4.88 करोड़ रुपए की राशि होल्ड करवा कर लगभग 1.70 करोड़ रुपए की राशि पीड़ितों के बैंक खातों के वापस रिफंड करवाई गई. बाकी राशि को भी रिफंड करवाए जाने की कार्रवाई की जा रही है. साइबर यूनिट जयपुर उत्तर और पुलिस थानों की ओर से आमजन और स्कूल कॉलेज में छात्र-छात्राओं को राजकॉप सिटीजन एप, सीईआईआर पोर्टल, चक्षु पोर्टल और 1930 एनसीआरपी पोर्टल के बेहतर उपयोग के बारे में जागरूक किया गया है.
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म्यूल बैंक अकाउंट्स के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विद्याधर नगर, जालूपुरा और माणक चौक थाने में एक-एक प्रकरण दर्ज करके 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करवाया गया है. जिनमें 22 मोबाइल, 5 लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं. 6 आरोपियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है. यह अभियान उन अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है, जो फर्जी बैंक खाता और फर्जी मोबाइल सीमों का उपयोग करके आमजन से साइबर ठगी कर रहे थे.