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बेटी की शादी के जेवरात से भरा बैग खोया, पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढकर लौटाया, चेहरे पर लौटी मुस्कान

रुद्रप्रयाग पुलिस ने तकनीक और तत्परता से लौटाई परिवार की खुशियां, जेवरात से भरा बैग लौटाया.

Rudraprayag Police
पुलिस ने बेटी की शादी के जेवरात से भरा बैग लौटाया (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 9, 2026 at 8:53 AM IST

2 Min Read
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रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड पुलिस की मुस्तैदी, संवेदनशीलता और जनसेवा का एक और उत्कृष्ट उदाहरण रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिला. यहां कोतवाली रुद्रप्रयाग पुलिस ने बेटी की शादी के जेवरात, कपड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा खोया हुआ बैग सुरक्षित बरामद कर पीड़ित परिवार की चिंता को राहत में बदल दिया. उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की त्वरित कार्यशैली की सराहना करते हुए आभार जताया.

जानकारी के अनुसार, चमोली जनपद के ग्राम गौणा निवासी दलीप सिंह ने बीते 6 जून को डायल-112 के माध्यम से सूचना दी कि नगरासू के पास भोजन के लिए बस से उतरने के दौरान उनका बैग वाहन में ही छूट गया. बैग में उनकी बेटी की शादी के लिए रखे गए कीमती आभूषण, कपड़े और आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे. सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उन्हें संबंधित बस का नंबर भी स्पष्ट रूप से याद नहीं था, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई थी.मामले की गंभीरता को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. पुलिस कंट्रोल रूम की टीम ने नगरासू क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और दलीप सिंह की मौजूदगी में संबंधित बस की पहचान की.

इसके बाद जीएमओयू (जीएमओयू) प्रबंधन से संपर्क स्थापित किया गया तथा ई-चालान प्रणाली के माध्यम से वाहन स्वामी और चालक की जानकारी जुटाई गई.पुलिस द्वारा संपर्क किए जाने पर बस चालक ने भी सराहनीय सहयोग दिखाया. चालक ने बताया कि वह यात्रियों को ऋषिकेश छोड़ने जा रहा है और वापसी में बैग को सुरक्षित पुलिस के सुपुर्द कर देगा. अपने वादे के अनुसार चालक ने बैग को सुरक्षित रखते हुए कोतवाली रुद्रप्रयाग पहुंचाया और पुलिस को सौंप दिया. इसके बाद रुद्रप्रयाग पुलिस ने बैग में मौजूद सभी सामान का सत्यापन कर उसे सकुशल दलीप सिंह को वापस सौंप दिया. बेटी की शादी के जेवरात और जरूरी सामान सुरक्षित मिलने पर दलीप सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की त्वरित कार्यशैली, तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए पूरी पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि उत्तराखंड पुलिस केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की परेशानियों को अपनी जिम्मेदारी समझकर समाधान तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

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