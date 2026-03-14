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मामूली झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस को मिला बड़ा सरप्राइज, कार से मिले 1.5 करोड़ रुपये कैश

किशनगढ़ बॉस डीएसपी लाल सिंह ने बताया कि शनिवार शाम पुलिस को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि मातोर गांव की ढाणी में कुछ लोगों के बीच मारपीट और विवाद हो रहा है. सूचना मिलते ही ततारपुर थाना अधिकारी महावीर सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. वहां पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और आसपास खड़ी संदिग्ध गाड़ियों की जांच शुरू की. इसी दौरान एक गाड़ी पुलिस को संदिग्ध लगी, जिसे खोलकर देखा गया तो अंदर बैगों में भरी बड़ी मात्रा में नकदी मिली.

खैरथल: जिले के मातोर गांव की ढाणी में शनिवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस को मामूली झगड़े की सूचना पर पहुंचने के बाद एक गाड़ी से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई. इतनी बड़ी रकम मिलने से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. ततारपुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नकदी को कब्जे में लिया और आयकर विभाग को सूचना दी.

कैश की जांच शुरू: गाड़ी में इतनी बड़ी रकम देखकर पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए. तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई. किशनगढ़ बास के डीएसपी लाल सिंह यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में नकदी का कोई स्पष्ट दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग की टीम को बुलाया गया. सूचना मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नोटों की गिनती की गई. गिनती के बाद कुल रकम लगभग डेढ़ करोड़ रुपये पाई गई. इसके बाद आयकर विभाग ने पूरी राशि को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी.

जमीन के लिए कैश का दावा: डीएसपी लाल सिंह ने बताया कि जिस गाड़ी से नकदी बरामद हुई, उसके मालिक ने पुलिस को बताया कि यह पैसा जमीन खरीदने के लिए लाया गया था. उसने दावा किया कि वह इस राशि के संबंध में सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत प्रस्तुत कर देगा. फिलहाल पुलिस और आयकर विभाग इस दावे की जांच कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी नकदी बिना पर्याप्त दस्तावेज के ले जाना संदिग्ध माना जाता है, इसलिए यह जांच का विषय है कि पैसा वैध है या अवैध, तथा इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था. मामले में मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य आर्थिक अनियमितताओं की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा रहा है.

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