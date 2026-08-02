सहारनपुर में नहर में कूदी महिला; पुलिस ने बिना देरी किए ऐसे बचाई जान
महिला नहर के तेज बहाव में बहने लगी थी, मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:48 AM IST
सहारनपुर: थाना कुतुबशेर क्षेत्र में शनिवार को पुलिस और बाढ़ राहत टीम की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया. अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर में कूदकर आत्मघाती कदम उठाने वाली एक महिला को पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू के तुरंत बाद महिला को एंबुलेंस के माध्यम से पीजीआई, सरसावा भेजा गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया, जिससे महिला की जान बच गई. पुलिस की संवेदनशीलता की सराहना की जा रही है.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि शनिवार की शाम लगभग शाम 3:50 बजे सूचना मिली कि थाना कुतुबशेर क्षेत्र के अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर में एक महिला ने छलांग लगा दी है. सूचना मिलते ही थाना कुतुबशेर पुलिस और मौके पर तैनात बाढ़ राहत पुलिस बल बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला नहर के तेज बहाव में बहने लगी थी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने एक पल भी गंवाए बिना नहर में छलांग लगा दी. तेज बहाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद पुलिसकर्मियों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए महिला तक पहुंच बनाई. काफी प्रयासों के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
रेस्क्यू के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया. सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तत्काल एंबुलेंस बुलाकर उसे पीजीआई, सरसावा भेजा गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार कराया गया.
पुलिस ने घटना की सूचना महिला के परिजनों को भी तुरंत दे दी, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंच गए. इस साहसिक रेस्क्यू अभियान में बाढ़ राहत पुलिस बल के आरक्षी शुभम पंवार, आरक्षी आमिर खान और आरक्षी विश्वजीत मलिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही. तीनों पुलिसकर्मियों ने अपनी त्वरित कार्रवाई, बहादुरी और टीमवर्क का परिचय देते हुए महिला को सुरक्षित बचाने में सफलता हासिल की.
स्थानीय लोगों ने भी पुलिस के इस मानवीय प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यदि कुछ मिनट और देरी हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. सहारनपुर पुलिस ने बताया कि आमजन की सुरक्षा और जीवन की रक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी आपात स्थिति में पुलिस बल पूरी तत्परता के साथ मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करता है.
इस घटना में भी पुलिस और बाढ़ राहत टीम की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण एक अनमोल जीवन बचाया जा सका. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव या संकट की स्थिति में दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या संबंधित सहायता एजेंसियों को सूचना दें, जिससे समय रहते आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जा सके.
यह भी पढ़ें: लखनऊ में ITI की महिला प्रोफेसर ने की आत्महत्या, सोसाइड नोट में खुदकुशी का कारण डिप्रेशन बताया
यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में युवक का घर के अंदर मिला शव, सोसाइड नोट में लिखा-मेरा भाई मेरी जान है, वो सही कह रहा था