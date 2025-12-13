ETV Bharat / state

बंगाल से मजदूर लेने खूंटी पहुंचे दो लोगों का अपहरण, पुलिस ने छह घंटे में कराया मुक्त, 6 गिरफ्तार

बंगाल से मजदूर लेने खूंटी पहुंचे व्यापारी और उसके सहयोगी का अपहरण कर फिरौती की मांग की गई. पुलिस ने छह घंटों में मुक्त कराया.

TWO PEOPLE KIDNAPPED IN KHUNTI
पुलिस की गिरफ्त में अपहरणकर्ता (ईटीवी भारत)
Published : December 13, 2025 at 8:29 PM IST

रांची: मजदूरों की तलाश में बंगाल से खूंटी पहुंचे एक व्यापारी और उसके एक सहयोगी को अगवा कर 10 लाख की फिरौती मांगी गई. मामले की सूचना पर खूंटी पुलिस ने छह अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से अपहृत व्यापारी को मुक्त कराया है.


पुलिस के अनुसार बंगाल के हारू मुखर्जी और विजय उरांव के अपहरण और फिरौती की सूचना मिली थी. जिसके बाद तत्काल एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा, इंस्पेक्टर अशोक सिंह और जरियागड़ थानेदार बीरेंद्र कुमार मामले की जांच शुरू की. कांड को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने 6 घंटे के भीतर अपहृत लोगों को मुक्त कराया और अपहरण करने वाले छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाए गए लोगों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है.

जानकारी देते एएसपी (ईटीवी भारत)

एएसपी ने किया कांड का खुलासा

एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने अपहरण कांड का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि तिलमी से अपहृत वर्धमान पश्चिम बंगाल से आए थे. जिसे कुछ अपराधियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था. उन्हें तोरपा थाना क्षेत्र के रोड़ो जंगल में छिपा कर फिरौती की मांग की जा रही थी, जिसकी जानकारी एसपी टोप्पो को मिली. एसपी ने अपहरण मामले की जांच और सत्यापन के लिए एएसपी के नेतृत्व टीम का गठन किया. गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर दोनों अपहर्ताओं को रोड़ो जंगल से बरामद कर लिया है.

पुलिस ने छह अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार

मौके से पुलिस ने कांड में संलिप्त छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. जिसमें लिमडा बरकाटोली के 28 वर्षीय मकबूल मियां, गोरको के 39 वर्षीय राजेश्वर गोप उर्फ राजू उर्फ बहरा, सुवारा जलटंडा के 34 वर्षीय सुखु मुंडा, 24 वर्षीय श्याम सिंह, 24 वर्षीय शशि दास और 28 वर्षीय सुनिल मुंडा शामिल है. ये सभी खूंटी जिला के निवासी हैं.

दोनों बंगाल से लेबर लेने खूंटी पहुंचे थे

एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि अपहृत वर्धमान पश्चिम बंगाल से आए थे. हारू मुखर्जी ईट भट्ठा में काम करवाने के लिए लेबर लेने बरवादाग के विजय उरांव के घर आए थे. वहीं से दोनों का अपहरण कर लिया गया था. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास अपहरण में प्रयुक्त एक बोलेरो, एक स्कूटी, तीन मोटरसाइकिल और पांच मोबाइल समेत शिबू उर्फ शिवनाथ होरो का आधार कार्ड के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस बरामद किया गया है.

छापेमारी टीम में एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा, इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, थाना प्रभारी बिरेंद्र कुमार, पुअनि जुगेश सिंह, पुअनि मनीष कुमार, कुलदीप रोशन बारी, तकनीकी शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय खूंटी और कर्रा एवं जरियागढ़ थाना सशस्त्र बल शामिल थे.

