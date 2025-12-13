ETV Bharat / state

बंगाल से मजदूर लेने खूंटी पहुंचे दो लोगों का अपहरण, पुलिस ने छह घंटे में कराया मुक्त, 6 गिरफ्तार

रांची: मजदूरों की तलाश में बंगाल से खूंटी पहुंचे एक व्यापारी और उसके एक सहयोगी को अगवा कर 10 लाख की फिरौती मांगी गई. मामले की सूचना पर खूंटी पुलिस ने छह अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से अपहृत व्यापारी को मुक्त कराया है.



पुलिस के अनुसार बंगाल के हारू मुखर्जी और विजय उरांव के अपहरण और फिरौती की सूचना मिली थी. जिसके बाद तत्काल एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा, इंस्पेक्टर अशोक सिंह और जरियागड़ थानेदार बीरेंद्र कुमार मामले की जांच शुरू की. कांड को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने 6 घंटे के भीतर अपहृत लोगों को मुक्त कराया और अपहरण करने वाले छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाए गए लोगों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है.



जानकारी देते एएसपी (ईटीवी भारत)

एएसपी ने किया कांड का खुलासा

एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने अपहरण कांड का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि तिलमी से अपहृत वर्धमान पश्चिम बंगाल से आए थे. जिसे कुछ अपराधियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था. उन्हें तोरपा थाना क्षेत्र के रोड़ो जंगल में छिपा कर फिरौती की मांग की जा रही थी, जिसकी जानकारी एसपी टोप्पो को मिली. एसपी ने अपहरण मामले की जांच और सत्यापन के लिए एएसपी के नेतृत्व टीम का गठन किया. गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर दोनों अपहर्ताओं को रोड़ो जंगल से बरामद कर लिया है.

पुलिस ने छह अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार