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खूंटी पुलिस का बड़ा एक्शन, नौकरी का लालच देकर तस्करी की साजिश का पर्दाफाश

खूंटी में पुलिस ने मानव तस्करी की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 2 बच्चियों का रेस्क्यू किया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Police rescued two minor girls foiling human trafficking plot in Khunti
महिला थाना (खूंटी) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 12:25 AM IST

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​रांची/खूंटीः झारखंड में सक्रिय मानव तस्करों के नेटवर्क पर खूंटी पुलिस ने करारा प्रहार किया है. तोरपा थाना क्षेत्र के डोड़मा से सिमडेगा की दो नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर बिकने से बचा लिया गया. बच्चियों को 20 हजार रुपये महीने की नौकरी का झांसा देकर दूसरे राज्य में बेचने की तैयारी थी लेकिन ऐन वक्त पर गाड़ी मिस होने और पुलिस की त्वरित दबिश ने तस्कर के मंसूबों को नाकाम कर दिया.

खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग को डोड़मा के एक घर में बच्चियों को छिपाकर रखे जाने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद तोरपा थाना प्रभारी मनीष कुमार और महिला सह एएचटीयू थाना प्रभारी निशा कुमारी के नेतृत्व में संयुक्त टास्क फोर्स का गठन हुआ. टीम ने चिन्हित ठिकाने पर छापेमारी कर सिमडेगा के महुआडांड़ निवासी दोनों बच्चियों को सकुशल मुक्त करा लिया.

पुलिस पूछताछ में बच्चियों ने खौफनाक दास्तान बयां की. अमित नामक बस के ड्राइवर डोड़मा निवासी बबलू लोहरा ने उन्हें अच्छी तनख्वाह का प्रलोभन देकर सिमडेगा से अगवा किया था. योजना 9 सितंबर को ही राज्य से बाहर ले जाने की थी, लेकिन तय वाहन नहीं मिलने के कारण बबलू उन्हें अपने घर ले आया और बाहर भेजने के दूसरे मौके की ताक में था.

हेडक्वार्टर डीएसपी प्रभात कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित बच्चियों के बयान पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी बबलू लोहरा को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है ताकि यह साफ हो सके कि आरोपी ने पूर्व में खूंटी, गुमला और सिमडेगा से कितनी लड़कियों की तस्करी की है और इस सिंडिकेट के तार किन-किन महानगरों से जुड़े हैं.

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