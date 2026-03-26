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पलामू के एक निजी आवासीय स्कूल से चार नाबालिग छात्र फरार, सकुशल किए गए बरामद

पलामूः जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में मौजूद एक निजी आवासीय स्कूल से चार नाबालिग छात्र फरार हो गए थे. जिन्हें बाद में पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

चारों बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया

दरअसल, तरहसी थाना क्षेत्र के ज्ञान गंगा आवासीय स्कूल में पढ़ने वाले दो लड़के और दो लड़की बुधवार देर रात स्कूल से बाहर निकल गए थे. स्कूल से बाहर निकलने के बाद चारों पैदल जा रहे थे, इसी क्रम में कुछ ग्रामीणों ने उन छात्रों को देख लिया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी. जिसके बाद तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम के नेतृत्व में चारों बच्चों को बरामद कर लिया. चारों बच्चो में दो-दो भाई बहनें हैं.

स्कूल से 35 किलोमीटर दूर हैं दोनों के गांव

एक भाई-बहन मनातू थाना क्षेत्र के मझौली जबकि दूसरे भाई-बहन मनातू थाना क्षेत्र के ही डुमरी के इलाके के रहने वाले हैं. स्कूल से दोनों गांव की दूरी करीब 35 किलोमीटर है. दोनों इलाके नक्सल प्रभावित और जंगल से घिरे हुए हैं.