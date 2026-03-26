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पलामू के एक निजी आवासीय स्कूल से चार नाबालिग छात्र फरार, सकुशल किए गए बरामद

पलामू के एक प्राइवेट आवासीय स्कूल से चार नाबालिग छात्र भाग गए थे. जिसे पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है.

FOUR MINORS RESCUED IN PALAMU
तरहसी थाना, पलामू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 12:15 PM IST

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पलामूः जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में मौजूद एक निजी आवासीय स्कूल से चार नाबालिग छात्र फरार हो गए थे. जिन्हें बाद में पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

चारों बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया

दरअसल, तरहसी थाना क्षेत्र के ज्ञान गंगा आवासीय स्कूल में पढ़ने वाले दो लड़के और दो लड़की बुधवार देर रात स्कूल से बाहर निकल गए थे. स्कूल से बाहर निकलने के बाद चारों पैदल जा रहे थे, इसी क्रम में कुछ ग्रामीणों ने उन छात्रों को देख लिया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी. जिसके बाद तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम के नेतृत्व में चारों बच्चों को बरामद कर लिया. चारों बच्चो में दो-दो भाई बहनें हैं.

स्कूल से 35 किलोमीटर दूर हैं दोनों के गांव

एक भाई-बहन मनातू थाना क्षेत्र के मझौली जबकि दूसरे भाई-बहन मनातू थाना क्षेत्र के ही डुमरी के इलाके के रहने वाले हैं. स्कूल से दोनों गांव की दूरी करीब 35 किलोमीटर है. दोनों इलाके नक्सल प्रभावित और जंगल से घिरे हुए हैं.

चारों बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. कुछ ग्रामीणों ने चारों छात्र-छात्राओं को देख लिया था और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों का रेस्क्यू किया गया:-रीष्मा रमेशन, एसपी

तरहसी के थाना प्रभारी आनंद राम ने बताया कि ग्रामीणों ने चारों बच्चों को संदिग्ध हालत में देखा था और पुलिस के साथ जानकारी साझा किया था. चारों बच्चे पैदल जा रहे थे. इसी क्रम में सभी का रेस्क्यू किया गया. बच्चों ने बताया है कि वह सभी घर जा रहे थे.

स्कूल में नहीं है नाइट गार्ड

स्कूल की तरफ से बच्चों के भागने की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई थी. रेस्क्यू करने के बाद स्कूल की तरफ से जानकारी दी गई है. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है एवं अन्य कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है. दरअसल, जिस स्कूल से चारों बच्चे फरार हुए थे, उसमें 20 के करीब बच्चे पढ़ाई करते हैं. समस्या यहां यह है कि स्कूल में नाइट गार्ड भी नहीं है.

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पलामू में स्कूल से चार बच्चे फरार
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