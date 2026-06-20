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बिहार में जंजीर और ताले में बंधे मिले चार बच्चे, मदरसे से भागकर पहुंचे थे गांव; जांच में जुटी पुलिस

दरभंगा: बिहार के दरभंगा स्थित बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनुआरा गांव से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां चार नाबालिग बच्चे पैरों में जंजीर और ताला लगे होने की हालत में अचानक गांव पहुंच गए. बच्चों की यह हालत देखकर ग्रामीण पूरी तरह अचंभित हो गए. बच्चों का आरोप है कि उन्हें एक स्थानीय मदरसे में बंधक बनाकर रखा जाता था और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी.

काम कराने का आरोप: मिली जानकारी के अनुसार, चारों बच्चे मधुबनी जिले के अररिया संग्राम क्षेत्र के रहने वाले हैं और वे कुरान की शिक्षा के लिए दरभंगा जिला के बरुआरा मदरसे में आए थे. बच्चों का कहना है कि उनसे पढ़ाई के बजाय शौचालय की सफाई, जलावन काटने समेत अन्य काम कराए जाते थे. घर जाने की बात कहने पर उनके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी और पैरों में जंजीर बांध दी जाती थी.

मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

नमाज के दौरान भागे: बच्चों के अनुसार, शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान मौलाना के बाहर जाने पर मौका पाकर वे किसी तरह बाउंड्री पार कर वहां से भाग निकले और सिनुआरा गांव पहुंच गए. ग्रामीणों ने बच्चों की यह दयनीय स्थिति देखकर तुरंत स्थानीय पुलिस और चाइल्डलाइन को इस पूरे मामले की सूचना दी.

मुखिया का बयान: पंचायत के मुखिया रवि रंजन कुमार सिंह के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली कि चार बच्चे बरूआरा मदरसा से भागकर आए हैं, जिनके पांव में जंजीर बंधे हुए थे. इसके बाद उन्होंने आकर देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए थे, उनके साथ मारपीट भी हुई है. बच्चों ने बताया कि उनका घर अररिया संग्राम है तो वहां के बिडीओ और मुखिया को सूचना दी, फिर पुलिस आकर जांच कर रही है.

"जानकारी मिली कि चार बच्चा बरूआरा मदरसा से भागकर आया है जिसके पांव में जंजीर बंधे हुए थे, तो आकर देखे हैं कि बच्चा बहुत डरा हुआ था, उसके साथ मारपीट भी हुई है, बच्चों ने बताया कि उनका घर अररिया संग्राम का रहने वाला है तो वहां के बीडियो और मुखिया को सूचना दिए, फिर पुलिस आकर जांच कर रही है." - रवि रंजन कुमार सिंह, मुखिया

ग्रामीण की आशंका: इस मामले को लेकर गांव के ही एक ग्रामीण कन्हैया चौधरी ने इस पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ हो सकता है क्योंकि बच्चे जिस स्थिति में आए थे, उसके बाद बच्चों की मां ने फिर से मदरसा भेजने की बात कही, और कहा कि उन्हें पुलिस को नहीं सौंपा जाए, यह मानव तस्करी ही तो है.