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बिहार में जंजीर और ताले में बंधे मिले चार बच्चे, मदरसे से भागकर पहुंचे थे गांव; जांच में जुटी पुलिस

दरभंगा में मदरसे से भागकर जंजीर-ताले में बंधे चार बच्चे गांव पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर चाइल्डलाइन को सौंपा. पढ़ें खबर

FOUR MADARSA KIDS FOUND CHAINED
जंजीर और ताले में बंधे मिले बच्चे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 6:39 PM IST

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दरभंगा: बिहार के दरभंगा स्थित बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनुआरा गांव से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां चार नाबालिग बच्चे पैरों में जंजीर और ताला लगे होने की हालत में अचानक गांव पहुंच गए. बच्चों की यह हालत देखकर ग्रामीण पूरी तरह अचंभित हो गए. बच्चों का आरोप है कि उन्हें एक स्थानीय मदरसे में बंधक बनाकर रखा जाता था और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी.

काम कराने का आरोप: मिली जानकारी के अनुसार, चारों बच्चे मधुबनी जिले के अररिया संग्राम क्षेत्र के रहने वाले हैं और वे कुरान की शिक्षा के लिए दरभंगा जिला के बरुआरा मदरसे में आए थे. बच्चों का कहना है कि उनसे पढ़ाई के बजाय शौचालय की सफाई, जलावन काटने समेत अन्य काम कराए जाते थे. घर जाने की बात कहने पर उनके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी और पैरों में जंजीर बांध दी जाती थी.

FOUR MADARSA KIDS FOUND CHAINED
मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

नमाज के दौरान भागे: बच्चों के अनुसार, शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान मौलाना के बाहर जाने पर मौका पाकर वे किसी तरह बाउंड्री पार कर वहां से भाग निकले और सिनुआरा गांव पहुंच गए. ग्रामीणों ने बच्चों की यह दयनीय स्थिति देखकर तुरंत स्थानीय पुलिस और चाइल्डलाइन को इस पूरे मामले की सूचना दी.

मुखिया का बयान: पंचायत के मुखिया रवि रंजन कुमार सिंह के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली कि चार बच्चे बरूआरा मदरसा से भागकर आए हैं, जिनके पांव में जंजीर बंधे हुए थे. इसके बाद उन्होंने आकर देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए थे, उनके साथ मारपीट भी हुई है. बच्चों ने बताया कि उनका घर अररिया संग्राम है तो वहां के बिडीओ और मुखिया को सूचना दी, फिर पुलिस आकर जांच कर रही है.

"जानकारी मिली कि चार बच्चा बरूआरा मदरसा से भागकर आया है जिसके पांव में जंजीर बंधे हुए थे, तो आकर देखे हैं कि बच्चा बहुत डरा हुआ था, उसके साथ मारपीट भी हुई है, बच्चों ने बताया कि उनका घर अररिया संग्राम का रहने वाला है तो वहां के बीडियो और मुखिया को सूचना दिए, फिर पुलिस आकर जांच कर रही है." - रवि रंजन कुमार सिंह, मुखिया

ग्रामीण की आशंका: इस मामले को लेकर गांव के ही एक ग्रामीण कन्हैया चौधरी ने इस पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ हो सकता है क्योंकि बच्चे जिस स्थिति में आए थे, उसके बाद बच्चों की मां ने फिर से मदरसा भेजने की बात कही, और कहा कि उन्हें पुलिस को नहीं सौंपा जाए, यह मानव तस्करी ही तो है.

"बच्चे जिस स्थिति में आए थे, उसके बाद बच्चों की मां ने फिर से मदरसा भेजने की बात कही, और कहा कि उन्हें पुलिस को नहीं सौंपा जाए, यह मानव तस्करी से जुड़ा हुआ हो सकता है." - कन्हैया चौधरी, ग्रामीण

चाइल्डलाइन को सौंपा: वहीं सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों बच्चों को सुरक्षित अपनी कस्टडी में लिया और चाइल्डलाइन के जरिए चाइल्ड केयर संस्थान को सौंप दिया. स्थानीय मुखिया ने बताया कि बच्चों के परिजनों को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

थानाध्यक्ष का बयान: बहादुरपुर थानाध्यक्ष प्रसुंजय कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 112 की टीम गई थी और चाइल्ड लाइन के लोग बच्चों को अपने साथ ले गए हैं, पूरे मामले की जांच चल रही है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

"112 की टीम सूचना पाकर मौके पर पहुंची थी. फिलहाल चाइल्ड लाइन के लोग बच्चों को अपने साथ ले गए हैं, पूरे मामले की जांच की जा रही है. आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाएंगे." - प्रसुंजय कुमार, थानाध्यक्ष, बहादुरपुर

प्रशासनिक कार्रवाई: इस घटना के बाद से पूरे इलाके में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के बयानों को दर्ज कर लिया गया है और पुलिस तथा बाल कल्याण समिति संयुक्त रूप से इस मामले के सभी बिंदुओं पर संवेदनशीलता से कार्रवाई कर रही है.

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