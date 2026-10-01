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जिंदगी और मौत के बीच पल भर का फासला, नीचे उफनती अलकनंदा और ऊपर रेलिंग पर शख्स, फिर हो गया चमत्कार

पुलिस ने बचा ली जान ( Concept Image ETV Bharat )

चमोली: कभी-कभी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फासला होता है. चमोली में मंगलवार शाम ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पत्नी से विवाद के बाद परेशान एक व्यक्ति अलकनंदा नदी में छलांग लगाने के इरादे से चमोली पुल की रेलिंग पर चढ़ गया. युवक के इस कदम से कुछ ही दूरी पर बह रही अलकनंदा नदी की गहराई में उसके जीवन का अंत हो सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर गश्त कर रही पुलिस टीम की नजर उस पर पड़ गई. पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बच गई.

चमोली में पुल की रेलिंग पर चढ़ा युवक: घटना 29 सितंबर 2026 की शाम की है. चमोली पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने चमोली पुल पर एक युवक को रेलिंग पर चढ़े देखा. युवक नीचे बह रही अलकनंदा नदी की ओर देख रहा था और छलांग लगाने की तैयारी में था. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए युवक को रोकने की कार्रवाई शुरू की. नीचे बह रही थी उफनती अलकनंदा: वरिष्ठ उपनिरीक्षक विजय प्रकाश ने हमराह कांस्टेबल मुकेश सैलानी और पीआरडी जवान सुरेंद्र भारती की मदद से युवक को समय रहते पकड़ लिया. पुलिसकर्मियों ने उसे रेलिंग से नीचे उतारते हुए नदी में छलांग लगाने से रोक दिया. इसके बाद युवक को सुरक्षित थाने लाया गया. थाने में पुलिस ने युवक से शांतिपूर्वक बातचीत की और उसे समझाने का प्रयास किया. पूछताछ में सामने आया कि पत्नी से हुए विवाद के बाद वह काफी परेशान था. आवेश और तनाव में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठाने का फैसला कर लिया था.