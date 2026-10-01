जिंदगी और मौत के बीच पल भर का फासला, नीचे उफनती अलकनंदा और ऊपर रेलिंग पर शख्स, फिर हो गया चमत्कार
चमोली पुल की रेलिंग पर चढ़ा युवक, पुलिस ने समय रहते बचाई जान, पत्नी से विवाद के बाद उठा रहा था आत्मघाती कदम
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 1, 2026 at 12:04 PM IST
चमोली: कभी-कभी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फासला होता है. चमोली में मंगलवार शाम ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पत्नी से विवाद के बाद परेशान एक व्यक्ति अलकनंदा नदी में छलांग लगाने के इरादे से चमोली पुल की रेलिंग पर चढ़ गया. युवक के इस कदम से कुछ ही दूरी पर बह रही अलकनंदा नदी की गहराई में उसके जीवन का अंत हो सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर गश्त कर रही पुलिस टीम की नजर उस पर पड़ गई. पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बच गई.
चमोली में पुल की रेलिंग पर चढ़ा युवक: घटना 29 सितंबर 2026 की शाम की है. चमोली पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने चमोली पुल पर एक युवक को रेलिंग पर चढ़े देखा. युवक नीचे बह रही अलकनंदा नदी की ओर देख रहा था और छलांग लगाने की तैयारी में था. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए युवक को रोकने की कार्रवाई शुरू की.
नीचे बह रही थी उफनती अलकनंदा: वरिष्ठ उपनिरीक्षक विजय प्रकाश ने हमराह कांस्टेबल मुकेश सैलानी और पीआरडी जवान सुरेंद्र भारती की मदद से युवक को समय रहते पकड़ लिया. पुलिसकर्मियों ने उसे रेलिंग से नीचे उतारते हुए नदी में छलांग लगाने से रोक दिया. इसके बाद युवक को सुरक्षित थाने लाया गया. थाने में पुलिस ने युवक से शांतिपूर्वक बातचीत की और उसे समझाने का प्रयास किया. पूछताछ में सामने आया कि पत्नी से हुए विवाद के बाद वह काफी परेशान था. आवेश और तनाव में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठाने का फैसला कर लिया था.
पुलिस ने समय रहते बचाई जान: पुलिसकर्मियों ने युवक को समझाया कि पारिवारिक विवाद और जीवन में आने वाली परेशानियां स्थायी नहीं होतीं और किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में उठाया गया कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है. पुलिस ने इसके बाद युवक के परिजनों को थाने बुलाया. परिजनों की मौजूदगी में युवक को समझाया गया और बाद में उसे सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया.
पुलिस की चुस्ती और सतर्कता से टला बड़ा हादसा: पुलिस टीम की समय पर दिखाई गई सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया. यदि कुछ पल और पुलिस की नजर युवक पर नहीं पड़ती, तो मामला गंभीर हो सकता था. चमोली पुल पर हुई इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि कई बार किसी व्यक्ति को जिंदगी की ओर वापस लाने के लिए सिर्फ समय पर मिले एक सहारे की जरूरत होती है. गश्त कर रही पुलिस टीम के कुछ मिनट के प्रयास ने युवक की जिंदगी बचाने के साथ उसके परिवार को भी बड़ी त्रासदी से बचा लिया.
अचानक हमारी नजर पुल की रेलिंग पर चढ़े शख्स पर गई. किसी अनहोनी की आशंका में हम सभी उसकी ओर दौड़ पड़े. इससे पहले की वो जानलेवा कदम उठाता हमारी पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया. वो शख्स जिद पर अड़ा था. उसे काफी समझाया और रेलिंग से नीचे उतारा. घरवालों को बुलाकर सबकी बातचीत कराकर मामले को शांत कराया.
-विजय प्रकाश, वरिष्ठ उप निरीक्षक-
ये भी पढ़ें: हल्द्वानी के बड़े खनन कारोबारी ने की आत्महत्या, पारिवारिक विवाद में जान देने की आशंका