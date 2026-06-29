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डीडवाना-कुचामन पुलिस का बड़ा एक्शन: अपहृत युवक 6 घंटे में सकुशल बरामद, 3 आरोपी हिरासत में

​डीडवाना-कुचामन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पदमपुरा गांव से अपहृत युवक को महज 6 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया.

डीडवाना-कुचामन पुलिस का बड़ा एक्शन
डीडवाना-कुचामन पुलिस का बड़ा एक्शन (फोटो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 8:43 AM IST

3 Min Read
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कुचामनसिटी: जिले के कुचामन थाना क्षेत्र से रविवार को सामने आए एक सनसनीखेज अपहरण मामले में पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई से बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने वारदात के महज 6 घंटे के भीतर अपहृत युवक को बदमाशों के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है.

एडिशनल एसपी विमल नेहरा ने बताया कि रविवार देर शाम पदमपुरा गांव निवासी भागीरथराम कुमावत का अपहरण कर उसे स्कॉर्पियो में बैठाकर ले जाया गया था. घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और जिलेभर में नाकाबंदी कर दी गई. ऑपरेशन के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) विमल सिंह नेहरा ने स्वयं मोर्चा संभाला और पुलिस टीम के साथ आरोपियों का पीछा किया. मेगा हाईवे पर राणासर गांव के पास संदिग्ध वाहन को घेरकर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने अपहृत युवक को कार से सकुशल बरामद कर लिया, जबकि वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया.

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​हिरासत में लिए गए तीन आरोपी, पुलिस कर रही पूछताछ : मौके से पुलिस ने सुखाराम, सीताराम और श्रवणराम नामक तीन युवकों को हिरासत में लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इनमें से दो आरोपी खुनखुना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी निंबिजोधा इलाके का निवासी है. पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त गाड़ी को सीज कर दिया है और तीनों आरोपियों को कुचामन थाने लाकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस अपहरण के पीछे मुख्य वजह क्या थी और क्या इसमें कोई पुरानी रंजिश या रुपयों का लेन-देन शामिल है.

एसपी ने की पुलिस टीम की सराहना : जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारे लाल शिवरान ने इस सफल ऑपरेशन पर खुशी जताते हुए कहा कि पुलिस की सजगता, त्वरित रणनीति और बेहतरीन टीमवर्क के कारण ही इतनी बड़ी वारदात का चंद घंटों में खुलासा हो सका. उन्होंने एएसपी विमल सिंह नेहरा और उनकी पूरी टीम की तत्परता की जमकर सराहना की. एसपी ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि जिले में कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने वाले और अपराध को अंजाम देने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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