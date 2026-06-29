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डीडवाना-कुचामन पुलिस का बड़ा एक्शन: अपहृत युवक 6 घंटे में सकुशल बरामद, 3 आरोपी हिरासत में

डीडवाना-कुचामन पुलिस का बड़ा एक्शन ( फोटो ईटीवी भारत कुचामनसिटी )

कुचामनसिटी: जिले के कुचामन थाना क्षेत्र से रविवार को सामने आए एक सनसनीखेज अपहरण मामले में पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई से बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने वारदात के महज 6 घंटे के भीतर अपहृत युवक को बदमाशों के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है. एडिशनल एसपी विमल नेहरा ने बताया कि रविवार देर शाम पदमपुरा गांव निवासी भागीरथराम कुमावत का अपहरण कर उसे स्कॉर्पियो में बैठाकर ले जाया गया था. घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और जिलेभर में नाकाबंदी कर दी गई. ऑपरेशन के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) विमल सिंह नेहरा ने स्वयं मोर्चा संभाला और पुलिस टीम के साथ आरोपियों का पीछा किया. मेगा हाईवे पर राणासर गांव के पास संदिग्ध वाहन को घेरकर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने अपहृत युवक को कार से सकुशल बरामद कर लिया, जबकि वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया. इसे भी पढ़ें: भरतपुर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, 10 लाख की फिरौती मांगी, 12 घंटे में पुलिस ने छुड़ाया