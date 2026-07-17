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फिरौती के लिए 5 वर्षीय बच्ची का अपहरण, 12 घंटे में पुलिस ने सकुशल कराया मुक्त

रांची में अगवा की गयी बच्ची को पुलिस ने सकुशल मुक्त कराया है.

Police rescue of girl abducted by criminals in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 8:27 PM IST

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रांचीः जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फिरौती के लिए अगवा की गई पांच वर्षीय बच्ची को महज 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रांची पुलिस ने इस मामले में बेहतरीन टीम वर्क दिखाते हुए बिहार के गया से बच्ची को सकुशल बरामद किया है.

30 से अधिक स्थानों पर छापेमरी

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि बच्ची को बिहार के गया जंक्शन के पास स्थित एक होटल से मुक्त कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.

पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली टीओपी अंतर्गत सपारोम से पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण की सूचना मिली थी. इस संबंध में नगड़ी थाना कांड संख्या-120/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) और 140(2) के तहत मामला दर्ज किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया.

तकनीकी शाखा की सहायता से पुलिस ने गया (बिहार) में गया पुलिस के सहयोग से 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गयी. इसके बाद सूचना मिलने के 12 घंटे के भीतर गया जंक्शन के पास एक होटल से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया.

पड़ोसी निकला क्राइम का मास्टरमाइंड

ग्रामीण एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी रमेश कुमार मिश्रा पीड़ित परिवार के घर के पास किराये के मकान में रहता था. उसने पैसों के लालच में बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ गया ले गया. इसके बाद परिजनों से तीन लाख रुपये की फिरौती मांगी और रकम नहीं देने पर बच्ची की हत्या कर शव फेंक देने की धमकी दी.

पुलिस ने जांच में यह भी सामने आया कि पकड़े गए दो आरोपी सचिन कुमार और मोनू कुमार ने बच्ची को छिपाने और फिरौती की रकम हासिल करने में रमेश की मदद की. आरोपियों ने बच्ची की मां को धमकाकर दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों के माध्यम से ऑनलाइन 5-5 हजार रुपये भी वसूल लिए थे.

इस कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों में रमेश कुमार मिश्रा (20 वर्ष), निवासी दिग्गी, कोंच, गया (बिहार), सचिन कुमार (19 वर्ष), निवासी खजुरी, थाना कोंच, गया (बिहार) और मोनू कुमार (19 वर्ष), निवासी मखदमपुर, जिला जहानाबाद (बिहार) के नाम शामिल हैं. इनके पास से घटना में इस्तेमाल तीन मोबाइल फोन बरामद किया गये हैं.

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