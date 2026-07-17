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फिरौती के लिए 5 वर्षीय बच्ची का अपहरण, 12 घंटे में पुलिस ने सकुशल कराया मुक्त

रांचीः जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फिरौती के लिए अगवा की गई पांच वर्षीय बच्ची को महज 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रांची पुलिस ने इस मामले में बेहतरीन टीम वर्क दिखाते हुए बिहार के गया से बच्ची को सकुशल बरामद किया है.

30 से अधिक स्थानों पर छापेमरी

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि बच्ची को बिहार के गया जंक्शन के पास स्थित एक होटल से मुक्त कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.

पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली टीओपी अंतर्गत सपारोम से पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण की सूचना मिली थी. इस संबंध में नगड़ी थाना कांड संख्या-120/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) और 140(2) के तहत मामला दर्ज किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया.

तकनीकी शाखा की सहायता से पुलिस ने गया (बिहार) में गया पुलिस के सहयोग से 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गयी. इसके बाद सूचना मिलने के 12 घंटे के भीतर गया जंक्शन के पास एक होटल से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया.

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