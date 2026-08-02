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पुलिस ने दिखाई साहस, कनकई नदी में डूब रहे मां-बेटे और टोटो चालक को सुरक्षित बचाया

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले से पुलिस की बहादुरी और मानवता की बेहद शानदार खबर सामने आई है. यहां विशनपुर थाना पुलिस ने देवदूत बनकर कनकई नदी की तेज धारा में डूब रहे एक मासूम बच्चे और उसकी मां की जान बचाई है. पुलिस टीम के इस साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरे इलाके के लोग जमकर सराहना कर रहे हैं.

नदी में गिरा वाहन: यह पूरी घटना कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत चैनपुर स्थित कनकई नदी के पास की है. दरअसल शुक्रवार को एक टोटो अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे कनकई नदी में जा गिरा. उस टोटो पर चालक के अलावा एक महिला करिश्मा और उनका मासूम बच्चा सवार थे. वाहन के पानी में गिरते ही चीख-पुकार मच गई और सभी डूबने लगे.

गश्ती टीम का एक्शन: बताया जा रहा है कि उसी समय विशनपुर थाने की पुलिस टीम क्षेत्र में गश्ती पर निकली हुई थी. गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार अपने साथियों के साथ वहां से गुजर रहे थे. नदी में टोटो को गिरता देख पुलिस टीम ने बिना एक पल गंवाए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया.

नदी में लगाई छलांग: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत उफनती नदी में छलांग लगा दी. उनके साथ गश्ती दल में शामिल सिपाही विभीषण कुमार, महिला सिपाही आंचल कुमारी और जवान देवेंद्र प्रसाद दास ने भी तत्परता दिखाते हुए पानी में मोर्चा संभाल लिया.

सुरक्षित बाहर निकाला: पुलिस टीम ने नदी की तेज धारा के बीच साहस का परिचय देते हुए राहत अभियान चलाया. टीम ने सूझबूझ से काम लेते हुए टोटो चालक, महिला और उसके मासूम बच्चे को एक-एक कर सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया. समय पर किए गए इस प्रयास से तीनों की जान बच गई.

टोटो अनियंत्रित होने से हादसा: मामले में पुलिस अधिकारी ने रंजीत कुमार ने बताया कि महिला अपने बच्चों के साथ टोटो पर सवार थी. टोटो अनियंत्रित होने से हादसा हो गया. महिला बच्चों के साथ कनकई नदी में गिर गई. उन्होंने आगे बताया कि नजर पड़ते ही हमलोग बचाने के लिए दौड़े. मां-बेटे की जान बचा ली गई है. हालांकि मेरा मोबाईल और पिस्टल सब भींग गया है.