पति की फर्जी शिकायत पर पत्नी का मोबाइल नंबर पुलिस ने किया ब्लॉक, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
कोर्ट ने पति को यह कारण बताने का निर्देश दिया कि उसे पत्नी की निराधार शिकायत के लिए हर्जाना क्यों नहीं देना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 10:59 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की शिकायत पर पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लॉक करने को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए लखनऊ पुलिस के साइबर सेल को महिला का मोबाइल नंबर बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ने पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के कारण की गई फर्जी शिकायत पर नंबर को ब्लॉक कर दिया जबकि राज्य एजेंसियों के इस तरह के लापरवाह रवैये से किसी नागरिक के साथ इस तरह का अन्याय नहीं किया जा सकता.
पत्नी ने अपना मोबाइल नंबर बहाल करने के लिए याचिका दाखिल की थी. मार्च में कोर्ट ने लखनऊ पुलिस आयुक्त कार्यालय के साइबर सेल के प्रभारी अधिकारी से पूछा था कि नंबर क्यों ब्लॉक किया गया था. 15 मई को कोर्ट ने पुलिस के जवाब पर असंतोष जताया. कहा कि पति पत्नी के बीच स्पष्ट रूप से वैवाहिक विवाद है, और जो भी शिकायत है, वह पति की ओर से है.
लखनऊ पुलिस के साइबर सेल प्रभारी के व्यक्तिगत हलफनामे में लिया गया रुख बेहद गैरजिम्मेदाराना है. उन्होंने साइबर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त डेटा को ब्लॉक करने, डेबिट करने या फ्रीज करने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के किसी आदेश का हवाला नहीं दिया है, जबकि ये ऐसे आदेश हैं जिनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि महिला का नंबर बहाल करना सुनिश्चित करें. कोर्ट ने कहा कि लखनऊ साइबर सेल के प्रभारी संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता/मोबाइल सेवा कंपनी से संपर्क कर याची का मोबाइल नंबर बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करेंगे. साथ ही पति को यह कारण बताने का निर्देश दिया कि उसे पत्नी की निराधार शिकायत के लिए हर्जाना क्यों नहीं देना चाहिए.
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