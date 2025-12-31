ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का रिपोर्ट कार्ड; 2025 में 48 कुख्यात ढेर, 146 अरब की माफिया संपत्ति जब्त और 1.25 लाख को दिलाई सजा

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि वर्ष 2025 48 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 10:02 PM IST

लखनऊ: ​उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बुधवार को साल 2025 का वार्षिक लेखा-जोखा पेश किया. डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई की गई है. इस वर्ष पुलिस मुठभेड़ों में रिकॉर्ड 48 अपराधी मारे गए, जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक है.

​एनकाउंटर और अपराधियों पर नकेल: ​डीजीपी ने बताया कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने फ्रंटफुट पर काम किया है. इस साल 48 अपराधी ढेर हुए. पिछले आठ वर्षों का आंकड़ा देखें तो कुल 266 अपराधी मारे गए और 10,990 घायल हुए. प्रदेश के 68 सूचीबद्ध माफियाओं की 146 अरब रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त, ध्वस्त या कब्जा मुक्त कराई गईं. पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरी तरह दंगा मुक्त रहा है.

ऑपरेशन कन्विक्शन, सजा दिलाने में बनाया रिकॉर्ड: ​सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, अपराधियों को कोर्ट से सजा दिलाने में भी यूपी पुलिस ने बाजी मारी है. 1 जुलाई 2023 से 28 दिसंबर 2025 के बीच 1,25,985 आरोपियों को सजा दिलाई गई. इनमें 79 को मृत्युदंड और 10,414 को आजीवन कारावास की सजा सुनिश्चित कराई गई. हत्या, लूट, डकैती और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है.

महिला सुरक्षा और धर्मांतरण पर कार्रवाई: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 34% तक की कमी आई है. इस वर्ष 475 मुकदमे दर्ज कर 855 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गौतस्करी के 1197 मामलों में 3128 आरोपी जेल भेजे गए.

साइबर क्राइम और अत्याधुनिक तकनीक: ​साइबर ठगों से निपटने के लिए पुलिस अब AI और यक्ष ऐप का सहारा ले रही है. हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से ठगी के 325.25 करोड़ रुपये फ्रीज कराए गए. 77,621 मोबाइल नंबर और 17,692 IMEI नंबर ब्लॉक किए गए. साइबर कॉल सेंटर की क्षमता 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कॉल प्रतिदिन करने की तैयारी है.

यूपी पुलिस के लिए ऐतिहासिक कार्रवाई: डीजीपी राजीव कृष्ण ने 2025 को यूपी पुलिस के लिए ऐतिहासिक बताया. 48 अपराधियों के एनकाउंटर और 1.25 लाख से अधिक दोषियों को सजा दिलाना पुलिस की बड़ी उपलब्धि रही. एटीएस ने भी इस साल 81 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़ी साजिशों को नाकाम किया.

