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रिज मैदान पर बैठकर हुक्का पी रहे थे पर्यटक, पुलिस ने मौके से भगाया

शिमला के रिज पर पेड़ की छांव में बैठकर हुक्का का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों को पुलिस ने वहां से हटाया.

Police removed tourists smoking hookah
रिज पर हुक्का पी रहे पर्यटक (Viral)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 8:15 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कुछ पर्यटक पेड़ की छांव में बैठकर खुलेआम हुक्का पीते नजर आए. वहीं, रिज पर घूमने आए लोगों ने जब इन युवकों को सार्वजनिक क्षेत्र में हुक्का पीते हुए देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और खुलेआम हुक्का पी रहे पर्यटकों को वहां से हटाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लोगों की नसीहत के बाद भी पीते रहे हुक्का

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पर्यटक रिज मैदान के सामने पेड़ के नीचे बैठकर आराम से हुक्का पी रहे हैं. वहीं, आसपास काफी लोग टहल रहे हैं. कुछ लोगों ने इन युवकों को ऐसे खुले में हुक्का न पीने की नसीहत दी, लेकिन युवकों ने इसे अनसुना कर दी. जिसके बाद लोगों ने शिमला पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को वहां देखकर हुक्का पी रहे युवक भी वहां से उठ गए.

लोगों ने जताई घटना पर आपत्ति

इस दौरान पुलिस ने पर्यटकों से सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधियां न करने की चेतावनी दी. हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. पुलिस ने समझा बुझा कर युवकों को वहां से भेज दिया. वहीं, वहां मौजूद लोगों ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह हुक्का पीना गलत संदेश देता है, खासकर उस जगह पर जहां हर दिन बड़ी संख्या में परिवार अपने बच्चों के साथ घूमने आते हैं.

एसपी गौरव सिंह ने बताया "खुले में यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी इस तरह से खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटना

गौरतलब है इससे पहले भी रिज मैदान पर एक बार खुलेआम शराब पीते पर्यटक नजर आए थे. उस दौरान भी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को हिदायत देकर छोड़ दिया था. कि बता दें शिमला के सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. अगर कोई ध्रूमपान करता हुआ पाया जाता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है. शिमला के रिज मैदान, माल रोड और लक्कड़ बाजार में खुले में कोई ध्रूमपान नहीं कर सकता है.

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