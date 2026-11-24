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दो दिनों से भोपाल में अड़े गन्ना किसानों को पुलिस ने हटाया, 80 प्रदर्शनकारी हिरासत में

भोपाल में धरना दे रहे किसानों को पुलिस ने हटाया ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर शहर में डटे किसानों के आंदोलन पर मंगलवार को पुलिस ने कार्रवाई की. होशंगाबाद रोड स्थित वीर सावरकर सेतु के पास सर्विस रोड पर धरना दे रहे करीब 80 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग पर दो दिनों से भोपाल में अड़े 80 प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शनकारियों को दो बसों में बैठाकर ले जाया गया. किसान संगठन का कहना है कि शासन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन रास नहीं आया. प्रशासन का तर्क है कि किसान बिना अनुमति आंदोलन कर रहे थे. सूत्रों के अनुसार, किसानों को कजलीखेड़ा और रातीबड़ थाने ले जाया गया है, हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.

भोपाल में प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने हटाया (ETV Bharat) किसान लगातार दूसरे दिन अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे थे कार्रवाई के दौरान एक बुजुर्ग किसान की तबियत भी बिगड़ गई. उससे पहले किसान लगातार दूसरे दिन अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे थे. पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बावजूद किसान प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े थे. किसानों का कहना था कि जब तक गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग पर ठोस निर्णय नहीं होता, वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे. उनका आरोप है कि शांतिपूर्वक धरना देने के बावजूद पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया. कार्रवाई के बाद पुलिस ने सर्विस रोड को खाली करा लिया है. धरना दे रहे किसानों को पुलिस ने हटाया (ETV Bharat) 400 से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग किसानों की प्रमुख मांग गन्ने का मौजूदा मूल्य 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की है. उनका कहना है कि सरकार की ओर से 450 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात कही जा रही है, लेकिन खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है. किसान 600 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 50 रुपए बोनस देने की मांग भी कर रहे हैं. धरना दे रहे किसानों को पुलिस ने हटाया (ETV Bharat) गन्ने का रेट हुआ कड़वा तो मध्य प्रदेश में महासंग्राम, चीनी की मिठास फीकी करेगा किसान आंदोलन मांगों को लेकर पांच किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि संचालक उमाशंकर भार्गव से मुलाकात की थी, लेकिन बातचीत में सहमति नहीं बन सकी. मंगलवार को कृषि विभाग के प्रमुख सचिव निशांत वरवड़े के साथ भी किसानों की चर्चा हुई. किसानों के मुताबिक, उन्हें दो दिन का समय देकर बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से बातचीत कराने की बात कही गई थी. इसके बावजूद धरना स्थल पर पुलिस कार्रवाई किए जाने से किसान नाराज हैं.