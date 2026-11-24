दो दिनों से भोपाल में अड़े गन्ना किसानों को पुलिस ने हटाया, 80 प्रदर्शनकारी हिरासत में
गन्ने का समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस का एक्शन. सैयद आबिद कीरिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:56 PM IST
भोपाल: भोपाल में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर शहर में डटे किसानों के आंदोलन पर मंगलवार को पुलिस ने कार्रवाई की. होशंगाबाद रोड स्थित वीर सावरकर सेतु के पास सर्विस रोड पर धरना दे रहे करीब 80 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग पर दो दिनों से भोपाल में अड़े 80 प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शनकारियों को दो बसों में बैठाकर ले जाया गया. किसान संगठन का कहना है कि शासन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन रास नहीं आया. प्रशासन का तर्क है कि किसान बिना अनुमति आंदोलन कर रहे थे. सूत्रों के अनुसार, किसानों को कजलीखेड़ा और रातीबड़ थाने ले जाया गया है, हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.
किसान लगातार दूसरे दिन अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे थे
कार्रवाई के दौरान एक बुजुर्ग किसान की तबियत भी बिगड़ गई. उससे पहले किसान लगातार दूसरे दिन अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे थे. पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बावजूद किसान प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े थे. किसानों का कहना था कि जब तक गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग पर ठोस निर्णय नहीं होता, वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे. उनका आरोप है कि शांतिपूर्वक धरना देने के बावजूद पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया. कार्रवाई के बाद पुलिस ने सर्विस रोड को खाली करा लिया है.
400 से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग
किसानों की प्रमुख मांग गन्ने का मौजूदा मूल्य 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की है. उनका कहना है कि सरकार की ओर से 450 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात कही जा रही है, लेकिन खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है. किसान 600 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 50 रुपए बोनस देने की मांग भी कर रहे हैं.
मांगों को लेकर पांच किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि संचालक उमाशंकर भार्गव से मुलाकात की थी, लेकिन बातचीत में सहमति नहीं बन सकी. मंगलवार को कृषि विभाग के प्रमुख सचिव निशांत वरवड़े के साथ भी किसानों की चर्चा हुई. किसानों के मुताबिक, उन्हें दो दिन का समय देकर बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से बातचीत कराने की बात कही गई थी. इसके बावजूद धरना स्थल पर पुलिस कार्रवाई किए जाने से किसान नाराज हैं.
मुख्यमंत्री निवास कूच की दी थी चेतावनी
किसानों ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि मंगलवार दोपहर दो बजे तक मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे. इसी आशंका को देखते हुए पुलिस सुबह से ही प्रदर्शन स्थल पर सतर्क थी. किसान पिछले दो दिनों से वीर सावरकर सेतु के पास सर्विस रोड पर डटे हुए थे. उन्होंने बीती रात भी खुले आसमान के नीचे बिताई थी.
प्रशासन ने बताई सड़क बाधित होने की वजह
एडीएम महेंद्र सिंह के मुताबिक, "किसानों का प्रदर्शन सार्वजनिक सड़क और सर्विस रोड पर हो रहा था. आसपास विश्वविद्यालय, एम्स और अन्य अस्पताल होने के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी. किसानों के पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी. प्रशासन लगातार उनके संपर्क में था और उनकी मांगें उच्च स्तर तक पहुंचाई गई थीं. किसानों को निर्धारित धरना स्थलों की जानकारी भी दी गई थी. प्रदर्शनकारी आवेदन देकर और अनुमति प्राप्त करने के बाद चिह्नित स्थान पर धरना दे सकते हैं."
किसान संगठन ने लगाया बलपूर्वक कार्रवाई का आरोप
राष्ट्रवादी किसान आर्मी के सदस्य राकेश धाकड़ ने आरोप लगाया कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे, इसके बावजूद शासन और पुलिस प्रशासन ने उन्हें बलपूर्वक हिरासत में लिया. अधिकारियों ने किसानों को दो दिन का समय देने और इसके बाद उनकी बात सुनने का आश्वासन दिया था. ऐसे में तय समय पूरा होने से पहले ही कार्रवाई करना उचित नहीं है. धाकड़ के मुताबिक, सभी किसानों ने गिरफ्तारी दी है.