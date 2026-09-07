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सहारनपुर में दंगों की तस्वीर के साथ अखिलेश का पोस्टर लगाया; पुलिस ने हटवाया, जांच जारी

सहारनपुर में दंगों की तस्वीर के साथ अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद ध्वस्त होने के बाद कुछ शरारती तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की नाकाम कोशिश की गई. मुजफ्फरनगर दंगों की बरसी के बीच सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है. इस तरह के पोस्टर लगने की सूचना से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. इन पोस्टरों में 7 सितंबर 2013 को हुए मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ी तस्वीरों के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगाई गई थी. आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी पोस्टरों को हटवा दिया है. सहारनपुर में लगे पोस्टर पुलिस ने हटाए. (Video Credit: ETV Bharat) ASP मनोज यादव ने बताया कि शहर में विवादित पोस्टर लगाये जाने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी पोस्टरों को हटा दिया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये पोस्टर किसने और किस उद्धेश्य से लगाए थे.