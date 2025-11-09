ETV Bharat / state

फिरोजाबाद पुलिस का एक्शन, धार्मिक स्थलों से 68 लाउडस्पीकर उतरवाए

फिरोजाबाद: योगी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने जनपद फिरोजाबाद में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाया. शनिवार को अभियान के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों से तेज आवाज करने वाले कुल 68 लाउडस्पीकर हटवाए गए. अभियान की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर की गई. अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस की टीमों ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई की.



किस थानाक्षेत्र में उतरवाए गए सबसे ज्यादा लाउडस्पीकर: पुलिस टीम ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मिलकर अभियान चलाया. इसमें सबसे ज्यादा 12 लाउडस्पीकर थाना रामगढ़ के धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए. इसके बाद छह लाउडस्पीकर रजावली थानाक्षेत्र से उतरवा गए. पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के तहत कुल 68 लाउडस्पीकर उतरवाए. इस दौरान पुलिस ने धर्मगुरुओं के समन्वय से अभियान चलाया. अभियान में पुलिस के कई अधिकारी भी शामिल रहे.

अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह कार्यवाही ध्वनि प्रदूषण को कम करने और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है. नागरिकों से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें. उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके.

