इटारसी में गोवा एक्सप्रेस में बवाल, पुलिस ने उतारे कॉकरोच जनता पार्टी के 16 कार्यकर्ता
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे थे कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता, कस्टडी में लेकर पुलिस ने इटारसी के होटल में ठहराया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:40 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:56 AM IST
नर्मदापुरम : दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 16 कार्यकर्ताओं को इटारसी रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस के जनरल कोच से उतार दिया गया. इनमें 11 युवक और 5 युवतियां शामिल हैं. ट्रेन से उतारे जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जबरन उतारने और अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं. वहीं, इस मामले में अबतक पुलिस की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे थे कार्यकर्ता
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव व मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली के जंतर-मंतर जा रहे थे. उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें इटारसी में ट्रेन से जबरन उतार दिया. कॉकरोच पार्टी की एक युवती ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्रता की. हालांकि, किसी भी आरोप की अबतक पुष्टि नहीं हुई है.
ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो और जय भीम के नारे
ट्रेन से उतारे जाने के बाद कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इटारसी रेलवे स्टेशन पर 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो और जय भीम के नारे लगाए. युवाओं ने कहा कि वे स्टूडेंट हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने दिल्ली जा रहे थे. इसके बावजूद उन्हें रास्ते में रोककर ट्रेन से उतार दिया गया. कार्रवाई के दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल और खासतौर पर महिला पुलिस की मौजूदगी रही. ट्रेन से उतारे गए सभी लोगों को एक रिजर्व वाहन में बैठाकर ले जाया गया.
इटारसी से होटल में कार्यकर्ताओं को ठहराया, पुलिस ने कारण नहीं बताया
इस मामले को लेकर जब मीडिया ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एएसपी अभिषेक राजन से बातचीत करने का प्रयास किया, तो वे मीडिया से बातचीत करने से बचते रहे. ऐसे में इस कार्रवाई के पीछे का कारण और प्रदर्शनकारियों को ट्रेन से उतारने की प्रमुख वजह फिलहाल पुलिस ने नहीं बताई है. हालांकि, इटारसी थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने केवल इतना कहा, 'पुणे से दिल्ली जा रहे 16 युवक-युवतियों को ट्रेन से उतारा गया है, उन्हें इटारसी के पार्क रिसॉर्ट में रखा है.'
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वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जीआरपी व स्थानीय पुलिस गोवा एक्सप्रेस के जनरल कोच में घुसी थी और जांच के बाद 15-16 कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेन से उतार दिया. ये सभी काले रंग की टी-शर्ट पहने थे, जिनमें तरह-तरह के स्लोगन लिखे थे. वहीं, इस कार्रवाई को कॉकरोच पार्टी के अभिषेक दिपके ने इमरजेंसी जैसा बताया है.