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इटारसी में गोवा एक्सप्रेस में बवाल, पुलिस ने उतारे कॉकरोच जनता पार्टी के 16 कार्यकर्ता

ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो और जय भीम के लगा रहे थे नारे ( Etv Bharat )

नर्मदापुरम : दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 16 कार्यकर्ताओं को इटारसी रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस के जनरल कोच से उतार दिया गया. इनमें 11 युवक और 5 युवतियां शामिल हैं. ट्रेन से उतारे जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जबरन उतारने और अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं. वहीं, इस मामले में अबतक पुलिस की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे थे कार्यकर्ता