'गैंगस्टर गानों' पर लगाम: भीलवाड़ा में 13 गायकों के 117 गीत बैन

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर बदमाशों की जीवनशैली को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने से युवा गलत दिशा में जाते हैं, जोकि समाज के लिए चिंताजनक है. इसकी रोकथाम के लिए पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने ऐसे गायकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की है. पुलिस ने अब तक कुल 117 गानों को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हटवाया है. इन गानों में अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा था.

भीलवाड़ा: पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों के महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है. जिले में अब तक 13 गायकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 117 गानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटवाया दिया.

उन्होंने बताया कि अब तक कुल 13 गायकों पर कार्रवाई की गई. पुलिस की सोशल मीडिया सेल की ओर से निरंतर निगरानी जारी है. आपराधिक महिमामंडन करने वाले गानों को चिह्नित कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हटवाने की कार्रवाई भी लगातार जारी है.

इन गानों के माध्यम से हो रहा था महिमा मंडन: उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बदमाशों के महिमामंडन से जुड़े कई गाने चल रहे थे. कार्रवाई के तहत 'लेवल अपना बोदा नहीं.....', 'बदमाशी का सिक्का.....', 'सिस्टम सारा हिला राख्या....', 'यार थारो गैंगस्टर...', 'मैं बदमाशों का बादशाह....', 'नाकाबंदी..', 'पिस्तौल सो जिगरो....', 'बदमाशी जिंदाबाद....', 'यार तेरा बदमाशी का खलनायक है....', '2 नंबर का धंधा फरारी काटू मैं....', 'दहशत में पुरो थानों....' तथा 'छप जाली थारी खबरों....' जैसे गानों को साइबर टीम ने चिह्नित कर हटवाया. पुलिस ऐसे सभी अकाउंट्स की निगरानी कर रही है. एसपी ने आमजन से अपील की कि वे भी अपराध को प्रोत्साहित करने वाले गीतों और सामग्री का प्रचार-प्रसार न करें और समाज में गलत प्रवृत्तियों को रोकने में सहयोग करें.