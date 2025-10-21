ETV Bharat / state

पुलिस संस्मरण दिवस: बलिदान देने वाले शहीदों को किया गया याद

रांची/रामगढ़: झारखंड पुलिस परिवार के द्वारा मंगलवार को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया. राज्य और देश की रक्षा करने वाले वीर शहीदों को राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि अर्पित की गई. राजधानी में जैप ग्राउंड, पुलिस लाइन और सीआरपीएफ कैम्प सहित कई स्थानों पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. झारखंड में इस वर्ष नक्सलियों से लोहा लेने में शहीद हुए जवानों को डीजीपी सहित तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी.

21 अक्टूबर 1959 को शहीद हुए थे 20 जवान

दरअसल, 21 अक्टूबर 1959 को भारत के लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के आक्रमण में सीआरपीएफ अधिकारी कर्म सिंह अपने 20 साथियों के साथ शहीद हुए थे, तब से ही हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है. इस दौरान पिछले एक साल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है. रांची के जैप वन ग्राउंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने एक साल के भीतर देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

शहीद होने वाले पुलिसकर्मी हमेशा ही कर्तव्यपथ पर बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं. आज के दिन सिर्फ और सिर्फ शहीदों को याद करना चाहिए. उनके परिवार वालों की मदद कैसे की जाए? यह सोचनी चाहिए: अनुराग गुप्ता, डीजीपी

अदम्य साहस के साथ वीर गति को हुए थे प्राप्त

रांची के जैप वन ग्राउंड में पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर शहीदों की याद में सम्मान स्वरूप वाहिनी परिसर स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजली अर्पित की गई. इस साल देश के पैरामिलिट्री फोर्स तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस बल के कुल 191 (एक सी इक्यानवे) पदाधिकारी एवं जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें झारखंड के आरक्षी 361 सुनिल धान ने चाईबासा जिलान्तर्गत छोटानागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी गांव के पश्चिम दिशा के घने जंगल में जिला बल, कोबरा 203, सीआरपीएफ एवं झारखंड जगुआर के एसाल्ट-11 के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष छापामारी अभियान ड्यूटी के दौरान भाकपा माओवादियों द्वारा लगाये गये IED ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति दी थी.