ETV Bharat / state

पुलिस संस्मरण दिवस: बलिदान देने वाले शहीदों को किया गया याद

रांची और रामगढ़ में पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया गया.

SP saluting parade
परेड को सैल्यूट करते एसपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 21, 2025 at 1:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची/रामगढ़: झारखंड पुलिस परिवार के द्वारा मंगलवार को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया. राज्य और देश की रक्षा करने वाले वीर शहीदों को राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि अर्पित की गई. राजधानी में जैप ग्राउंड, पुलिस लाइन और सीआरपीएफ कैम्प सहित कई स्थानों पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. झारखंड में इस वर्ष नक्सलियों से लोहा लेने में शहीद हुए जवानों को डीजीपी सहित तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी.

21 अक्टूबर 1959 को शहीद हुए थे 20 जवान

दरअसल, 21 अक्टूबर 1959 को भारत के लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के आक्रमण में सीआरपीएफ अधिकारी कर्म सिंह अपने 20 साथियों के साथ शहीद हुए थे, तब से ही हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है. इस दौरान पिछले एक साल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है. रांची के जैप वन ग्राउंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने एक साल के भीतर देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

शहीद होने वाले पुलिसकर्मी हमेशा ही कर्तव्यपथ पर बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं. आज के दिन सिर्फ और सिर्फ शहीदों को याद करना चाहिए. उनके परिवार वालों की मदद कैसे की जाए? यह सोचनी चाहिए: अनुराग गुप्ता, डीजीपी

अदम्य साहस के साथ वीर गति को हुए थे प्राप्त

रांची के जैप वन ग्राउंड में पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर शहीदों की याद में सम्मान स्वरूप वाहिनी परिसर स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजली अर्पित की गई. इस साल देश के पैरामिलिट्री फोर्स तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस बल के कुल 191 (एक सी इक्यानवे) पदाधिकारी एवं जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें झारखंड के आरक्षी 361 सुनिल धान ने चाईबासा जिलान्तर्गत छोटानागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी गांव के पश्चिम दिशा के घने जंगल में जिला बल, कोबरा 203, सीआरपीएफ एवं झारखंड जगुआर के एसाल्ट-11 के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष छापामारी अभियान ड्यूटी के दौरान भाकपा माओवादियों द्वारा लगाये गये IED ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति दी थी.

जानकारी देते एसपी अजय कुमार (Etv Bharat)

जिसके संबंध में चाईबासा जिलान्तर्गत छोटानागरा थाना कांड संख्या-09/25, दिनांक 25.04.2025, U/S-103(1)/109/118 (1)/61(2)/3(5) BNS, 3/4/5 Explosive Substance Act & 17 C.LA Act दर्ज हुआ है. वीर शहीदों के सम्मान में 'पुलिस संस्मरण दिवस परेड' आयोजन कर सभी शहीदों को नमन किया गया तथा शहीदों के परिवारों के साथ झारखंड पुलिस के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने हमेशा साथ खड़े रहने का भी निश्चय किया.

25 सालों में 545 पुलिसकर्मी और 1890 आम लोग हुए हैं नक्सली हिंसा के शिकार

झारखंड गठन के बाद नक्सली वारदातों में 551से ज्यादा पुलिसकर्मी, वहीं 1895 के करीब आमलोग मारे गए हैं. वहीं, झारखंड पुलिस ने साल 2001-25 के बीच 400 से ज्यादा नक्सलियों को भी मुठभेड़ में मार गिराया है. झारखण्ड में भाकपा माओवादियों के हुए बड़े हमलों में पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार, डीएसपी स्तर के अधिकारी डीएसपी प्रमोद कुमार रांची के बुंडू में, पलामू में देवेंद्र राय, चतरा में विनय भारती तक को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था. झारखंड गठन के ठीक एक वर्ष पहले लोहरदगा एसपी रहे अजय कुमार सिंह भी नक्सली हमले में शहीद हो गए थे.

रामगढ़ में भी दी गई वीर शहीदों को श्रद्धांजलि

पुलिस संस्मरण दिवस पर रामगढ़ पुलिस लाइन में वीर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई. रामगढ़ के सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और पुलिस के जवान शामिल थे. शहीदों के सम्मान में पुलिस लाइन में विशेष परेड किया गया. परेड में शस्त्र को झुकाकर संवेदना प्रकट की गई.

पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर हम उन शहीद पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने समाज में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उग्रवादियों और अपराधियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. हालांकि शहीदों की क्षति को भुलाया नहीं जा सकता है. अपने कर्तव्य के दौरान देश के लिए शहीद होना गौरव की बात है, समाज में शांति-सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस पर सबसे बड़ा दायित्व है: अजय कुमार, एसपी

ये भी पढ़ें- पलामू में पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद जवानों को किया याद, आईजी और एसपी ने दी श्रद्धांजलि

दुर्गोत्सव को लेकर धनबाद पुलिस की तैयारी, ड्रोन कैमरे के जरिए होगी निगरानी

बोकारो में रामनवमी को लेकर पुलिस की तैयारी, निकाला गया फ्लैग मार्च

TAGGED:

TRIBUTE TO MARTYRED SOLDIERS
POLICE MEMORIAL DAY IN INDIA
पुलिस जवानों की शहादत
झारखंड में शहीद वीरों को नमन
POLICE COMMEMORATION DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.