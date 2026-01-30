ETV Bharat / state

धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी की पुलिस रिमांड; 36 घंटे में कई राज उगल सकता है इमरान

मिर्जापुर: जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने के मुख्य आरोपी की पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है. मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी इमरान से अब पुलिस 36 घंटे पूछताछ करेगी. पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में कस्टडी रिमांड की मांग की थी. कोर्ट ने यह मांग स्वीकार कर ली है.

मिर्जापुर पुलिस ने 25 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह के न्यायालय में मुख्य आरोपी इमरान को पेश किया था. कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के लिए कोर्ट में पुलिस रिमांड की अर्जी लगाई, जिसे मंजूर कर लिया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मनीष मिश्रा ने बताया कि अदालत में आरोपी की रिमांड के लिए आवेदन किया गया था. रिमांड मिल गई है. अब आरोपी से 36 घंटे पूछताछ की जाएगी, ताकि उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. फंडिंग को लेकर भी पूछताछ होगी.

क्या है पूरा मामला: मिर्जापुर में जिम जाने वाली युवतियों को प्यार का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया जाता था. साथ ही उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था. इस काम में मुख्य आरोपी इमरान सहित आधा दर्जन से ज्यादा युवक शामिल पाए गए हैं.