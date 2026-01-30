धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी की पुलिस रिमांड; 36 घंटे में कई राज उगल सकता है इमरान
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मनीष मिश्रा ने बताया कि अदालत में आरोपी की रिमांड के लिए आवेदन किया गया था.
मिर्जापुर: जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने के मुख्य आरोपी की पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है. मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी इमरान से अब पुलिस 36 घंटे पूछताछ करेगी. पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में कस्टडी रिमांड की मांग की थी. कोर्ट ने यह मांग स्वीकार कर ली है.
मिर्जापुर पुलिस ने 25 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह के न्यायालय में मुख्य आरोपी इमरान को पेश किया था. कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के लिए कोर्ट में पुलिस रिमांड की अर्जी लगाई, जिसे मंजूर कर लिया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मनीष मिश्रा ने बताया कि अदालत में आरोपी की रिमांड के लिए आवेदन किया गया था. रिमांड मिल गई है. अब आरोपी से 36 घंटे पूछताछ की जाएगी, ताकि उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. फंडिंग को लेकर भी पूछताछ होगी.
क्या है पूरा मामला: मिर्जापुर में जिम जाने वाली युवतियों को प्यार का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया जाता था. साथ ही उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था. इस काम में मुख्य आरोपी इमरान सहित आधा दर्जन से ज्यादा युवक शामिल पाए गए हैं.
इस मामले में पुलिस ने जीआरपी के हेड कांस्टेबल सहित अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी इमरान पर आरोप है कि उसकी दुबई और मलेशिया में भी प्रॉपर्टी है. संभवतः धर्मांतरण के लिए विदेश से उसकी फंडिंग की जा रही थी.
मिर्जापुर पुलिस ने इमरान को दिल्ली से गिरफ्तार किया. 25 जनवरी को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इमरान को जेल भेजा गया. 27 जनवरी को पुलिस ने कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की. 28 को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया. 29 जनवरी को कोर्ट ने रिमांड को मंजूरी दे दी.
