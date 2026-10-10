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जमशेदपुर बैंक डकैती केस: डकैतों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब सोशल नेटवर्क का लिया सहारा, जारी किया वीडियो

जमशेदपुर केनरा बैंक के बाहर जांच करते पुलिस पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जमशेदपुरः जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र स्थित केनरा बैंक डकैती मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है. पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अब सोशल नेटवर्क का सहारा ले रही है. पुलिस द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है. जिसमें नाम के साथ इनाम राशि की घोषणा की गई है.

जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्जिद लाइन स्थित केनरा बैंक में हुई डकैती में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है. लगातार छापेमारी के बावजूद अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर हैं. अब बैंक डकैतों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दूसरी योजना पर काम करना शुरू किया है.