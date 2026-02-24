ETV Bharat / state

देहरादून में 27 फरवरी से शुरू होगा वसंतोत्सव, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान, पढ़िये डिटेल

देहरादून: लोकभवन में 27 फरवरी से एक मार्च के बीच वसंतोत्सव का आयोजन होना है, जिसको देखते हुए देहरादून पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है. वसंतोत्सव कार्यक्रम में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज 24 फरवरी को एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक ने निरीक्षण किया.

राजपुर रोड की ओर से आने वाले आगन्तुकों के वाहनों को दिलाराम चौक से दाहिने भेजते हुए न्यू कैंट रोड होते हुए एनेक्सी तिराहा पर ड्रॉप कर वाहनों को 8th GR ग्राउंड पार्किंग में पार्क किया जायेगा. इसी रायपुर, ईसी रोड और सुभाष रोड से आने वाले आगन्तुकों के वाहनों को दिलाराम चौक से लेफ्ट भेजते हुए न्यू कैंट रोड से एनेक्सी तिराहा पर ड्रॉप कर वाहनों को 8th GR ग्राउंड पार्किंग में पार्क किया जायेगा, जहां से आगुन्तकों को शटल सेवा के माध्यम एनेक्सी तिराहा तक भेजा जायेगा और 8th GR ग्राउंड के फुल होने पर वाहन आरटी ग्राउंड में पार्क किए जायेगें. दुपहिया वाहनों की पार्किंग आरटी ग्राउंड में कराई जायगी.

इसी तरह कैंट रोड और चकराता रोड से आने वाले आगन्तुकों के वाहनों को बिंदाल और गढ़ी कैंट से वाटिका तिराहा से बाएं महिन्द्रा ग्राउंड में पार्क किया जायेगें और आगुन्तकों को शटल सेवा के माध्यम से एनेक्सी तिराहा तक भेजा जायेगा. पार्किंग स्थल से शटल सेवा की सुविधा रहेगी, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी.

अभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों और राजकीय कर्मचारियों के प्राईवेट वाहनों की पार्किंग आरटी ग्राउंड पार्किंग स्थल पर पार्क किए जायेगें. सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग को निषिद्ध किया जायेगा, इसके लिए स्टैटिक ड्यूटी के साथ-साथ मोबाइल ड्यूटी लगाई जायेगी. किसी वाहन के गलत तरीके से पार्क करने और मार्ग पर अनावश्यक खड़े वाहन के खिलाफ क्रेन मोबाइल के माध्यम से कार्रवाही की जायेगी.

लोकभवन गेट से दिलाराम चौक तक और लोकभवन गेट से वाटिका तिराहा तक मार्ग में त्रुटिरहित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए हॉक मोबाइल को भ्रमणशील रखा जायेगा. चिन्हित स्थानों पर पार्किंग के लिए Sign Boards लगाए जायेंगे.

वैकल्पिक रुट प्लान: