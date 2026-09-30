पलामू के प्राइवेट हॉस्पीटल में भ्रूण हत्या की आशंका! SDM की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे, FIR दर्ज
पलामू के प्राइवेट हॉस्पीटल में भ्रूण हत्या की आशंका के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 30, 2026 at 10:53 PM IST
पलामू: जिले के बिश्रामपुर के इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पीटल में भ्रूण हत्या की आशंका व्यक्त की गई है. इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रशासनिक टीम को मिली है. दरअसल, पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के सोराडीह में सदर एसडीएम संजय पांडेय के नेतृत्व में एक प्राइवेट हॉस्पीटल में छापेमारी की गई थी, इस कार्रवाई में कई खुलासे हुए हैं.
टीम को देख मौके से फरार हो गए कुछ कर्मी
ये छापेमारी राहत हॉस्पीटल में हुई थीं. अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिस डॉक्टर का जिक्र किया गया था, वह डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि अस्पताल में कोई भी प्रशिक्षित डॉक्टर एवं अन्य कर्मी मौजूद नहीं था. अस्पताल के कुछ लोग मौजूद थे, जो छापेमारी टीम को देखने के बाद मौके से फरार हो गए. जिस बिल्डिंग में प्राइवेट अस्पताल का संचालन हो रहा था, उसमें आठ कमरे हैं. ऑपरेशन के लिए लेबर रूम, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, लैब माइक्रोस्कोप समेत उपकरण मौजूद थे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई भी तकनीकी शख्स मौजूद नहीं था.
जांच में भ्रूण हत्या और भ्रूण जांच की आशंका!
छापेमारी टीम को अस्पताल में कुछ ऐसी चीज भी मिली है, जिससे भ्रूण हत्या और भ्रूण जांच की आशंका व्यक्त की गई है. सदर एसडीएम के नेतृत्व में अस्पताल को सील कर दिया गया है, जबकि पूरे मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.
दरअसल, बिश्रामपुर के चिकित्सा पदाधिकारी मनोज थॉमस कंडुलना ने एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था. प्राइवेट हॉस्पीटल को सील कर दिया गया है.
सर्वसाधारण से मिली सूचना के आलोक में कार्रवाई की गई है. अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें कई गड़बड़ियों को पकड़ा गया है और कार्रवाई की गई है: संजय पांडेय, एसडीएम, सदर
ये भी पढ़ें- रात के अंधेरे में होता था भ्रूण लिंग परीक्षण और गर्भपात, डॉक्टर और दो महिलाएं गिरफ्तार
स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर कन्या पूजा, समाज को भ्रूण हत्या-दहेज प्रथा से मुक्त करना ही असली पूजा- बन्ना गुप्ता
कन्या भ्रूण हत्या पर लगेगी रोक, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए पीसी एंड पीएनडीटी कानून का सख्ती से पालन का निर्देश