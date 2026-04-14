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प्रज्ञा केंद्र संचालक गोलीकांड: दो अपराधियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR, हिरासत में संदिग्ध

पलामू: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में प्रज्ञा केंद्र संचालक और उनके पति को अपराधियों ने सोमवार को गोली मार दी थी और उनसे तीन लाख रुपए लूट लिए थे. इस पूरे मामले में प्रज्ञा केंद्र संचालक शमा परवीन के फर्द बयान के आधार पर दो अज्ञात अपराधियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि पुलिस ने मौके से दो खोखा बरामद किए हैं.

पुलिस ने फायरिंग की घटना के मामले में संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है. पुलिस को अपराधियों के विषय में कई जानकारी मिली है, जिसके बाद कई इलाकों में छापेमारी भी की जा रही है.

दो अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने मौके से दो खोखे बरामद किए थे. जख्मी शमा परवीन के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है: ओमप्रकाश शाह, थाना प्रभारी, रामगढ़

लूटपाट के लिए हुई थी फायरिंग