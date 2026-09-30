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‘हिजाब, बुर्का या मास्क पहनकर बाहर निकलने पर संदिग्ध माने जाएंगे’, भ्रामक पोस्ट को लेकर साइबर थाना में एफआईआर दर्ज

सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वाले शख्स पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

police registered complaint against person for posting misleading content on social media
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 4:37 PM IST

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रांचीः सोशल मीडिया पर झारखंड सरकार के नाम से कथित तौर पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने के मामले में रांची के साइबर क्राइम थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है. मामले में फेसबुक पेज हिडेन बॉयोग्राफी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

पोस्ट पर एफआईआर

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उप निदेशक उर्वशी पांडेय की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात फेसबुक पेज संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामला फेसबुक के ‘Hidden Biography’ नामक पेज से जुड़ा है, जिस पर झारखंड सरकार के फैसले के नाम पर एक पोस्ट साझा किए जाने का आरोप है. एफआईआर के अनुसार, 28 सितंबर 2026 को फेसबुक पर एक पोस्ट प्रसारित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि झारखंड सरकार ने हिजाब, बुर्का या मास्क पहनकर बाहर निकलने वाले लोगों को संदिग्ध मानने का नियम लागू कर दिया है.

पोस्ट में बिहार का भी जिक्र करते हुए लोगों से पूछा गया था कि क्या वे इस फैसले का समर्थन करते हैं. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पोस्ट के माध्यम से झारखंड सरकार के नाम पर भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई. इससे सरकार की छवि प्रभावित होने और सामाजिक स्तर पर भ्रम की स्थिति पैदा होने की आशंका जताई गई है.

क्या लिखा गया था फेसबुक पोस्ट में?

एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, ‘Hidden Biography’ नामक फेसबुक पेज पर अंग्रेजी में एक पोस्ट साझा किया गया था. इसमें लिखा गया था कि यदि कोई व्यक्ति हिजाब, बुर्का या मास्क पहनकर बाहर निकलता है तो उसे संदिग्ध माना जाएगा. पोस्ट में दावा किया गया कि बिहार के बाद यह नियम झारखंड में भी लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही पोस्ट में लोगों से इस कथित फैसले पर उनकी राय पूछी गई थी. शिकायतकर्ता ने इस पोस्ट को झारखंड सरकार के नाम पर प्रसारित भ्रामक सामग्री बताते हुए पेज संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

साइबर थाना में किन धाराओं में केस

रांची साइबर क्राइम थाना में कांड संख्या 240/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1), धारा 197, धारा 299, धारा 353(2) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66(C) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में आरोपी के रूप में अज्ञात व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है. जांच की जिम्मेदारी पुलिस निरीक्षक दीपक कुमार साव को सौंपी गई है.

पेज संचालक की पहचान में जुटी पुलिस

शिकायत में फेसबुक पोस्ट का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है. पुलिस संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट, उसके URL और पेज संचालक से जुड़ी जानकारी के आधार पर जांच कर रही है.

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