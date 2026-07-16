दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक देने का आरोप, रहस्यमय ढंग से लापता हुआ महिला का पति
रुड़की में एक महिला ने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 16, 2026 at 1:45 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र से एक विवाहिता को पति द्वारा तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं महिला ने पुलिस को तहरीर देकर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
दरअसल, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी है, तहरीर में बताया गया है कि साल 2015 में उसका निकाह (उत्तर प्रदेश) के जनपद शामली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी. निकाह में मायके पक्ष ने सोने-चांदी के जेवर, घरेलू सामान और एक मोटरसाइकिल समेत अन्य दहेज दिया था. महिला का आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद ही उसका पति कार की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा.
महिला का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाती थी, वहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसके पति के दूसरी महिला से संबंध थे और उसने उससे दूसरा निकाह भी कर ली. जिसका विरोध करने पर पति ने उसे तीन तलाक देकर निकाल दिया. पीड़ित महिला का कहना है कि उसने पहले महिला हेल्पलाइन में भी मामले की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने कोतवाली पिरान कलियर में पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है.
महिला की तहरीर के आधार पर उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-कमल मोहन भंडारी, पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी
उधर, दूसरी ओर लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नेहन्दपुर सेठारी गांव निवासी एक महिला ने पिरान कलियर थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसका पति (उम्र 45 वर्ष) सोमवार 13 जुलाई की सुबह प्रति दिन की तरह ज्वालापुर काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था. जब देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटा तो परिवार ने उसके मोबाइल फोन पर समर्पक किया. लेकिन मोबाइल नंबर बंद मिला, जिसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उनकी काफी तलाश की.
लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, इसके बाद बुधवार को तलाश करते हुए परिवार पिरान कलियर पहुंचा, यहां पर उन्हें पता चला कि मुकेश कुमार की बाइक कलियर पुलिस को कांवड़ पटरी मार्ग पर लावारिस हालत में मिली है, जिसे कोतवाली में रखा गया है. जिसके बाद परिजनों ने कलियर पुलिस से व्यक्ति की तलाश करने की मांग की है. पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी का कहना है कि महिला की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई है, लापता व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई है.
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