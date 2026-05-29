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दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक देने का आरोप, मुकदमा दर्ज

देहरादून में एक महिला ने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Uttarakhand Triple Talaq Case
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 1:09 PM IST

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देहरादून: कोतवाली पटेलनगर क्षेत्र के अंतर्गत दहेज और तीन तलाक का मामला सामने आया है. आरोप है कि शादी के कुछ ही समय बाद पति ने महिला पर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. विरोध करने पर मारपीट की गई और आखिरकार तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया. पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पटेलनगर में दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने पति पर लगाए गंभीर आरोप: गौर हो कि देहरादून में फिर तीन तलाक का मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता ने दहेज उत्पीड़न के साथ ही मारपीट करने का भी आरोप जड़ा है. जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है. जानकारी के अनुसार कोतवाली पटेलनगर क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका निकाह 26 जनवरी 2026 को मुस्लिम रीति-रिवाज से युवक के साथ हुआ था.

मामले को गंभीरता से लेते हुए पटेलनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धाराओं और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही पुलिस द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है.
-विनोद गुसाई, कोतवाली पटेल नगर प्रभारी-

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज: पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा और मायके से पैसे लाने का दबाव बनाने लगा. महिला ने शिकायत में बताया है कि जब वह मायके से पैसे नहीं ला सकी तो पति उसे बार-बार तीन तलाक देने की धमकी देने लगा. पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह सामाजिक और वैवाहिक जीवन बचाने के लिए लगातार अत्याचार सहती रही, लेकिन 18 मई 2026 को पति ने गुस्से में आकर उसे तीन तलाक दे दिया और वैवाहिक संबंध समाप्त करने की बात कही. साथ ही पति और उसके साथियों से उसे मानसिक और शारीरिक खतरा बना हुआ है. पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा और न्याय की मांग की है.

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