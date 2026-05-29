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दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक देने का आरोप, मुकदमा दर्ज

देहरादून: कोतवाली पटेलनगर क्षेत्र के अंतर्गत दहेज और तीन तलाक का मामला सामने आया है. आरोप है कि शादी के कुछ ही समय बाद पति ने महिला पर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. विरोध करने पर मारपीट की गई और आखिरकार तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया. पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पटेलनगर में दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने पति पर लगाए गंभीर आरोप: गौर हो कि देहरादून में फिर तीन तलाक का मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता ने दहेज उत्पीड़न के साथ ही मारपीट करने का भी आरोप जड़ा है. जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है. जानकारी के अनुसार कोतवाली पटेलनगर क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका निकाह 26 जनवरी 2026 को मुस्लिम रीति-रिवाज से युवक के साथ हुआ था.