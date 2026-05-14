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सिडकुल मुख्यालय से अहम फाइल गायब, देहरादून पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

देहरादून: अक्सर सुर्खियों में रहने वाला सिडकुल एक पर फिर से चर्चाओं में है. इस बार मामला सिडकुल मुख्यालय से जुड़ा है, जहां से एक जरूरी फाइल गायब हो गई है. इस मामले में सिडकुल प्रबंधक की तरफ से देहरादून के राजपुर थाने में तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

2004 की संविदा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी फाइल गायब हुई: दरअसल, आईटी पार्क स्थित सिडकुल मुख्यालय से साल 2004 की संविदा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण आधिकारिक फाइल गायब हुई है. इस संबंध में सिडकुल मुख्यालय में प्रबंधक (एचआर) की शिकायत के आधार पर थाना राजपुर में आज 14 मई को मुकदमा दर्ज कराया है. साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सिडकुल मुख्यालय में प्रबंधक (एचआर) की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा: फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार सिडकुल मुख्यालय में प्रबंधक (एचआर) के पद पर कार्यरत करन सिंह नेगी ने थाना राजपुर में इस मामले में जुड़ी एक तहरीर दी है.