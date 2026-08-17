दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने दिया तीन तलाक, ससुराल पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज
लक्सर में पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक के आरोप के बाद मामला दर्ज पड़ताल तेज कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 17, 2026 at 10:44 AM IST
लक्सर: हरिद्वार जनपद के लक्सर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और मारपीट के बाद पति द्वारा कथित तौर पर तीन बार तलाक कहकर घर से निकालने का मामला सामने आया है. पीडिता के भाई की तहरीर पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
मखयाली खुर्द निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन का निकाह साल 2013 में जबरदस्तपूर निवासी युवक के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ. आरोप है कि निकाह के कछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताडित करने लगे. परिवार की ओर से उनकी मांगें पूरी करने का प्रयास किया गया. लेकन कथित रूप से उत्पीडन जारी रहा. तहरीर के अनुसार विवाहिता के चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे व दो बेटियां हैं.
आरोप है कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद ससुराल पक्ष ने दो लाख रुपये की मांग शुरू कर दी. नौ अगस्त की रात विवाहिता के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. पीड़िता के भाई के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने के बाद अगले दिन परिजन बहन के सुसराल पहंचे और समझने का प्रयास किया. आरोप है कि परिजनों के सामने ही पति ने महिला को तीन बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया और उसे मायके ले जाने को कहा.
मामले में पीड़िता के पति और ससराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपों की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कारवाईं कों जाएगी.
-प्रवीण सिंह कोश्यारी,लक्सर कोतवाली प्रभारी-
इसके बाद परिजन पीड़िता को अपने साथ मायक ले आए. पीड़िता के भाई ने लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के पति, सास और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
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