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बहन को उपहार देने के लिए खरीदा प्लॉट, रुपए देने के बाद रजिस्ट्री करने से किया इनकार, मुकदमा दर्ज

किच्छा क्षेत्र में जमीन खरीद-फरोख्त का मामला गंभीर विवाद में बदल गया है. पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया.

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प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2026 at 7:57 AM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: किच्छा थाना क्षेत्र में एक प्लॉट खरीद को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने धोखाधड़ी, रंगदारी और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि प्लॉट खरीदने के बावजूद विक्रेता रजिस्ट्री करने से इनकार कर रहे हैं और अतिरिक्त पैसे की मांग के साथ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मोनिस कुरैशी, पुत्र इकबाल हुसैन, निवासी वार्ड नंबर 15, कुरैशी मोहल्ला, किच्छा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने 2 जनवरी 2020 को अपनी बहन सोनी के विवाह के उपलक्ष्य में उसे उपहार स्वरूप देने के लिए एक प्लॉट खरीदा था. यह प्लॉट वार्ड नंबर 20, इन्द्रानगर सिरौलीकलां, तहसील किच्छा स्थित खेत नंबर 756 में 3 बिस्वा भूमि के रूप में बताया गया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये तय हुई थी. प्रार्थी के अनुसार, उन्होंने पूरी रकम विक्रेता हाजी इस्लाम और हाजी इदरीश कुरैशी, दोनों निवासी वार्ड नंबर 15 किच्छा को अदा कर दी थी.

इस सौदे के तहत एक इकरारनामा रसीद भी उनकी बहन सोनी के नाम तैयार की गई थी. तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त इकरारनामे में हाजी इस्लाम और मिस्वाल का नाम दर्ज है, जबकि हाजी इदरीश कुरैशी का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया था. इसके बावजूद, प्रार्थी का कहना है कि खरीद की तिथि से ही वे उक्त प्लॉट पर काबिज और स्वामी के रूप में रह रहे हैं. मोनिस कुरैशी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने विक्रेताओं से रजिस्ट्री कराने की बात कही, तो वे लगातार टालमटोल करते रहे. वहीं, मिस्वाल रजिस्ट्री के लिए तैयार बताया जा रहा है.

तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की विवेचना जारी है. सभी तथ्यों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
प्रकाश सिंह दानू, किच्छा कोतवाली प्रभारी

लेकिन हाजी इस्लाम और हाजी इदरीश कुरैशी कथित रूप से अड़ंगे डाल रहे हैं. हाल ही में जब प्रार्थी ने पुनः रजिस्ट्री की मांग की, तो आरोप है कि दोनों विक्रेताओं ने अतिरिक्त 5 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी. पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने स्पष्ट कहा कि यदि अतिरिक्त रकम नहीं दी गई, तो न केवल रजिस्ट्री नहीं होगी बल्कि प्लॉट भी छीन लिया जाएगा. साथ ही, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने या मरवाने की धमकी भी दी गई. तहरीर में यह भी बताया गया है कि इस संबंध में पहले भी प्रार्थी के पिता द्वारा शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी कारण अब दोबारा लिखित शिकायत दी गई है.

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