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बहन को उपहार देने के लिए खरीदा प्लॉट, रुपए देने के बाद रजिस्ट्री करने से किया इनकार, मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: किच्छा थाना क्षेत्र में एक प्लॉट खरीद को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने धोखाधड़ी, रंगदारी और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि प्लॉट खरीदने के बावजूद विक्रेता रजिस्ट्री करने से इनकार कर रहे हैं और अतिरिक्त पैसे की मांग के साथ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मोनिस कुरैशी, पुत्र इकबाल हुसैन, निवासी वार्ड नंबर 15, कुरैशी मोहल्ला, किच्छा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने 2 जनवरी 2020 को अपनी बहन सोनी के विवाह के उपलक्ष्य में उसे उपहार स्वरूप देने के लिए एक प्लॉट खरीदा था. यह प्लॉट वार्ड नंबर 20, इन्द्रानगर सिरौलीकलां, तहसील किच्छा स्थित खेत नंबर 756 में 3 बिस्वा भूमि के रूप में बताया गया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये तय हुई थी. प्रार्थी के अनुसार, उन्होंने पूरी रकम विक्रेता हाजी इस्लाम और हाजी इदरीश कुरैशी, दोनों निवासी वार्ड नंबर 15 किच्छा को अदा कर दी थी.

इस सौदे के तहत एक इकरारनामा रसीद भी उनकी बहन सोनी के नाम तैयार की गई थी. तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त इकरारनामे में हाजी इस्लाम और मिस्वाल का नाम दर्ज है, जबकि हाजी इदरीश कुरैशी का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया था. इसके बावजूद, प्रार्थी का कहना है कि खरीद की तिथि से ही वे उक्त प्लॉट पर काबिज और स्वामी के रूप में रह रहे हैं. मोनिस कुरैशी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने विक्रेताओं से रजिस्ट्री कराने की बात कही, तो वे लगातार टालमटोल करते रहे. वहीं, मिस्वाल रजिस्ट्री के लिए तैयार बताया जा रहा है.