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डीएनटी समाज के आंदोलन में पथराव, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, 15 लोग शांतिभंग में गिरफ्तार

आंदोलन के दौरान लोगों ने पत्थर फेंके ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )