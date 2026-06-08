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पुलिस भर्ती परीक्षा: राजधानी लखनऊ सहित राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, तीन दिन तक चलेगा एग्ज़ाम

लखनऊ, महराजगंज, बागपत, मेरठ में परीक्षा के लिए क्रियान्वयन के लिए तगड़ी व्यवस्था की गई है. सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है.

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लखनऊ के शेल्टर होम में अभ्यर्थियों के लिए ठंडा पानी और कूलर की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि वे आसानी से वहां पर रह सकें. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 9:16 AM IST

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Updated : June 8, 2026 at 10:15 AM IST

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लखनऊ /महराजगंज / बागपत / मेरठ : उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए भारी संख्या में अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ सहित जिलों में पहुंच गए हैं. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने लखनऊ नगर निगम की ओर से बनाए गए शेल्टर होम में रात बिताई है. शेल्टर होम में अभ्यर्थियों के लिए ठंडा पानी और कूलर की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि वे आसानी से वहां पर रह सकें.

राजधानी लखनऊ में परीक्षा के लिए 55 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज सुबह 10 बजे से पहले पाली की परीक्षा आयोजित की जा रही है. पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से दोपहर को 12 बजे तक आयोजित होगी. वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आयोजित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. राजधानी में प्रत्येक पाली में लगभग 22656 अभ्यर्थी शामिल होंगे. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए राजधानी लखनऊ में परीक्षा के लिए 55 केंद्र बनाए गए हैं. जिसमें शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए 32679 पदों के लिए आवेदन निकला था. जिसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है राजधानी लखनऊ में परीक्षा देने के लिए हजारों संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं.

रोडवेज का किराया आधा

सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को सहूलिया देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए थे कि परीक्षा देने पहुंचने वाले अभ्यर्थी रोडवेज की बसों में अपना प्रवेश पत्र दिखाकर आधे किराए पर ही सफर कर सकते हैं.

परीक्षा को सकुशल बनाने के लिए कड़े इंतजाम

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में परीक्षा का आयोजन करने के लिए 1183 परीक्षा केंद्र बनाए गए है. जहां पर परीक्षा देने के लिए कल 2886797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

आज उत्तर प्रदेश में आयोजित पहली पाली में 481416 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा को सकुशल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात की गई है. राजधानी लखनऊ सहित अनेक जनपदों में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से परीक्षा को लेकर नजर रखी जा रही है.

परीक्षा केदो पर नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है. जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित सेंट्रो पर निगरानी रखे और किसी भी अव्यवस्था पर तत्काल कार्यवाही करें.

परीक्षा को नकल विहीन व पारदर्शी बनाने के लिए इस बार पुलिस भर्ती बोर्ड ने हर संभव प्रयास किया है. भार्ती बोर्ड के डीआईजी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने जानकारी देते हुए बताया की परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए प्रॉपर निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी व्यवस्था की गई है. साथ ही नकल करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के प्रावधान किए गए अगर नकल करते हुए कोई पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए राजधानी लखनऊ में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. प्रत्येक पाली में 22656 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

राजधानी लखनऊ में तीन दिनों में 135936 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे. परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा को सकुशल करने के लिए 1626 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जिसमें 55 निरीक्षक, 255 उप निरीक्षक, 300 हेड कांस्टेबल, 600 पुरुष कांस्टेबल और 300 महिला कांस्टेबल शामिल है.

परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक 240 अभ्यर्थियों पर एक उपनिरीक्षक, एक हेड कांस्टेबल, दो कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है.

वहीं, दूसरी ओर संबंधित परीक्षा केंद्र के थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वह इस दौरान फील्ड में तैनात रहेंगे. परीक्षा को सकुशल आयोजित कराने के लिए लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर भी अपनी टीम के साथ फील्ड पर एक्टिव हैं.

मेरठ में बनाए गए 48 परीक्षा केंद्र

मेरठ के 48 केंद्रों पर भी यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है. इसमें छह पालियों में कुल 1 लाख 32 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए मेरठ में व्यापक इंतजाम किये गए हैं. मेरठ जिले जिले के 48 परीक्षा केंद्रों में से 37 शहरी क्षेत्र में और 11 केंद्र देहात क्षेत्र में बनाए गए हैं.

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मेरठ में परीक्षा केंद्रों पर कड़ा पहरा. (ईटीवी भारत)

मेरठ के रामसहाय इंटर कॉलेज में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है. जहां तलाशी के बाद अभ्यर्थी प्रवेश पाए और वहीं सुबह 9 बजकर 15 मिनट तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति थी.

आज पहली पाली में लगभग 22,032 अभ्यर्थियों के परीक्षा देने के लिए विभिन्न परीक्षा केदो पर सीटिंग प्लान किया गया है. दूसरे जनपदों से आने वाले अभ्यर्थियों को कोई समस्या न हो इसके लिए 9 हेल्पडेस्क जिले में स्थापित की गई हैं.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मेरठ में अलग अलग पॉइंट पर कुल 9 हेल्प डेस्क बनाई गई हैं, जिससे कि दूसरे जिलों से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े.

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मेरठ में परीक्षा केंद्रों पर कड़ा पहरा. (ईटीवी भारत)

इन हेल्प डिस्को को खासतौर से रेलवे स्टेशन बस स्टेशन और नमो भारत और मेट्रो के स्टेशन पर बनाया गया है. जिनमें नमो भारत या मेट्रो से आने वाले दूसरे जिले के अभ्यर्थियों को मेरठ साउथ और शताब्दी नगर मेट्रो पर हेल्प डेस्क से यह जानकारी मिल जाएगी कि उन्हें किस लोकेशन में परीक्षा केंद्र पर जाना है और किस तरह से आसानी से वे पहुंच सकते हैं.

वहीं मेरठ कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन समेत रोडवेज डिपो पर भी हेल्प डेस्क बनाई गई है.एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पुलिसकर्मी भी परिक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए हैं.

वहीं एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि शहर में जाम न लगे अभ्यर्थी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकें, इसके लिए ट्रैफ़िक पुलिस चौक चौराहा पर तैनात है और कहीं भी जाम ना लगे इस पर ध्यान दिया जा रहा है.

मेरठ में देर शाम से ही दूसरे जिलों से भी अभ्यर्थी शहर में पहुंचने शुरू हो गए थे. बीते देर रात को कुछ अभ्यर्थियों ने तो ने जहां मंदिरों में आश्रय लिया. मेरठ में यूपी पुलिस की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में मुरादाबाद मथुरा अलीगढ़ और आगरा आदि जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हैं.

महराजगंज में अभ्यर्थियों की हुई आई स्कैनिंग

नकल और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए महराजगंज में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की आई स्कैनिंग से लेकर लाइव CCTV निगरानी तक की व्यवस्था की गई है. जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर तीन दिनों तक चलने वाली परीक्षा में 34,560 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. इनकी गतिविधियों पर प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर रहेगी.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा सोमवार से शुरू होकर तीन दिन तक चलेगी. जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल 34,560 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में होगी तथा प्रत्येक पाली में 5,760 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है.

परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की जा रही है. पहचान सत्यापन के लिए आई स्कैनिंग सहित विभिन्न सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू की गई हैं. सभी परीक्षा कक्षों को CCTV कैमरों से लैस किया गया है. हर परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं, जबकि जोनल मजिस्ट्रेट लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा CCTV और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बागपत के 14 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आरक्षी भर्ती परीक्षा

उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा रविवार को जनपद के 14 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही है. प्रवेश द्वारों पर पुलिस बल तैनात रहा और अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया.

जांच के दौरान अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई. परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्र होने से रोकने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई.

इस दौरान पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए.

Last Updated : June 8, 2026 at 10:15 AM IST

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