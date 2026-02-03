ETV Bharat / state

UP पुलिस भर्ती 2026; जून में होगी कांस्टेबल और जेल वार्डर की परीक्षा; देखें एग्जाम का शेड्यूल

लखनऊ: प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 की तिथियां घोषित कर दी हैं. 8 जून से शुरू होने वाली यह परीक्षा तीन दिनों तक दो पालियों में संचालित होगी. इस बार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत यह है कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. कुल 32,679 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए बोर्ड ने न्यूनतम पासिंग प्रतिशत भी निर्धारित कर दिया है.

32,679 पदों पर नियुक्तियां होंगी: उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है. बोर्ड द्वारा 3 फरवरी 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, परीक्षा का आयोजन आगामी जून माह में किया जाएगा. इस भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल और जेल वार्डर के कुल 32,679 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

​तीन दिनों तक दो पालियों में होगी परीक्षा: ​भर्ती बोर्ड के अनुसार, परीक्षा का आयोजन जून 2026 में लगातार तीन दिनों तक चलेगा. परीक्षा के लिए निर्धारित तिथियां निम्नवत हैं:

08 जून 2026 (सोमवार)

09 जून 2026 (मंगलवार)

10 जून 2026 (बुधवार)

यह परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में होगी, ताकि अभ्यर्थियों की भारी संख्या को सुचारू रूप से प्रबंधित किया जा सके.