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हजारीबाग में महिला अधिवक्ता की संदिग्ध मौत, फ्लैट से शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

अधिवक्ता की मौत पर रोती महिला ( Etv Bharat )

हजारीबाग: हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है. पुलिस ने शव को बंगाली कॉलोनी स्थित गुप्ता परिसर के फ्लैट नंबर 304 से दरयाफ्त किया है. घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ा बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. इसके बाद शव को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए भेजा गया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है.

पुलिस ने नहीं मिला कोई सुसाइड नोट: मुकेश रजक